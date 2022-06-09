Polis Akademisi güvenlik Bilimleri Enstitüsü 2022 1. doktora yeterlilik sınavı ne zaman?

Polis Akademisi güvenlik Bilimleri Enstitüsü 2022 1. doktora yeterlilik yazılı sınav takvimini açıkladı. İşte 2022 1. dönem doktora sözlü sınav tarihleri.

Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı - Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı

1. Oturum: 20 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 09:00-13:00

2. Oturum: 20 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 14:30-16:30

3. Oturum: 21 Haziran 2022 Salı Saat: 09:00-13:00

Yer : GBE 1. Kat G Sınıfı

Polis Akademisi 2022 1. dönem doktora yeterlilik sözlü sınavları

Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi ABD Doktora Programı

23 Haziran 2022 Perşembe Saat 14:00

Yer : GBE 1. Kat G Sınıfı

Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı Doktora Programı

23 Haziran 2022 Perşembe Saat 14:00

Yer : GBE 1. Kat P Sınıfı

Her iki anabilim dalı için, yazılı sınavları Pazartesi günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturum, Salı günü sabah tek oturum şeklinde yapılacaktır.

Yazılı sınava katılacak öğrencilerin üç oturuma da girmeleri zorunludur. Sınava kayıt yenileyen öğrenciler alınacaktır. Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Doktora Yeterlik Sınavına bir kez girip başarısız olan öğrencilerin yeterlik sınavına girmesi zorunludur. Başvuruda bulunmayan veya başvuruda bulunup sınava katılmayan öğrenciler ikinci kez başarısız sayılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma günü saat 17:00