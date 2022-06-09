Polis Akademisi güvenlik Bilimleri Enstitüsü 2022 1. doktora yeterlilik sınavı ne zaman?
Polis Akademisi güvenlik Bilimleri Enstitüsü 2022 1. doktora yeterlilik yazılı sınavına katılacaklar, Polis Akademisi (PA) 2022 1. doktora yeterlilik sınav tarihlerinin ne zaman gerçekleştirileceğini merak ediyor. PA internet sitesinden Polis Akademisi güvenlik Bilimleri Enstitüsü 2022 1. doktora yeterlilik yazılı sınav tarihlerini açıkladı. Peki Polis Akademisi güvenlik Bilimleri Enstitüsü 2022 1. doktora yeterlilik Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı - Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı yazılı sınavları ne zaman? İşte PA 2022 1. dönem yeterlilik yazılı sınav takvimi:
Polis Akademisi güvenlik Bilimleri Enstitüsü 2022 1. doktora yeterlilik yazılı sınav takvimini açıkladı. İşte 2022 1. dönem doktora sözlü sınav tarihleri.
Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı - Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı
1. Oturum: 20 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 09:00-13:00
2. Oturum: 20 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 14:30-16:30
3. Oturum: 21 Haziran 2022 Salı Saat: 09:00-13:00
Yer : GBE 1. Kat G Sınıfı
Polis Akademisi 2022 1. dönem doktora yeterlilik sözlü sınavları
Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi ABD Doktora Programı
23 Haziran 2022 Perşembe Saat 14:00
Yer : GBE 1. Kat G Sınıfı
Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı Doktora Programı
23 Haziran 2022 Perşembe Saat 14:00
Yer : GBE 1. Kat P Sınıfı
Her iki anabilim dalı için, yazılı sınavları Pazartesi günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturum, Salı günü sabah tek oturum şeklinde yapılacaktır.
Yazılı sınava katılacak öğrencilerin üç oturuma da girmeleri zorunludur. Sınava kayıt yenileyen öğrenciler alınacaktır. Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
Doktora Yeterlik Sınavına bir kez girip başarısız olan öğrencilerin yeterlik sınavına girmesi zorunludur. Başvuruda bulunmayan veya başvuruda bulunup sınava katılmayan öğrenciler ikinci kez başarısız sayılacaktır.
Son Başvuru Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma günü saat 17:00