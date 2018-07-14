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Polis, Adnan Oktar'ın mühürlü evine geldi

Organize suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın Üsküdar'da bulunan villasında polisin bekleyişi sürüyor.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:59
Polis, Adnan Oktar'ın mühürlü evine geldi

Üsküdar'da bulunan Adnan Oktar'a ait villada polisin bekleyişi devam ediyor.

Üsküdar Kuleli Mahallesi'nde Adnan Oktar'a ait villa yapılan operasyonun ardından mühürlenmişti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri mühürlenen villaya tekrar gelerek çalışma yaptı.

TEKRAR MÜHÜRLENDİ

Villa çalışmanın ardından tekrar mühürlendi. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polisler operasyon düzenlenen villada beklemeye devam ediyor.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:59
  1. Adnan Oktar
  2. İstanbul
  3. Üsküdar

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