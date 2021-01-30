  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Polis adım adım izledi... Tefecilere eş zamanlı operasyon
Yerel

Polis adım adım izledi... Tefecilere eş zamanlı operasyon

Giresun'da tefecilik yaptığı belirlenen şahıslar, teknik ve fiziki takip sonucu farklı illerde gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 11:00:00 -
Polis adım adım izledi... Tefecilere eş zamanlı operasyon

Alınan bilgeye göre, Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma neticesinde tefecilik yaptığı bilgisine ulaşılan A.K, Ö.K. T,K.B, A.K.B ve H.İ.T adlı şahıslar Giresun merkez ile Bulancak, Espiye, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındılar.

Yapılan operasyonlarda 12 adet banka dekontu, 31 adet alma ödeme dekontu, 32 adet satış sözleşmesi ve vekaletname, 1 adet not defteri, 1 adet çek defteri, 5 adet cep telefonu ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilerek ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildiler.

Adliyeye çıkartılan şüphelilerden A.K tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB ülkesinden BAE ve Suudi Arabistan'a ambargo
Dünya

AB ülkesinden BAE ve Suudi Arabistan'a ambargo

ABD Başkanı Joe Biden'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a bir kötü haber daha geldi. İtalya hükümeti, Yemen'dek..
Dikkat çeken altın iddiası: Bu olursa...
Ekonomi

Dikkat çeken altın iddiası: Bu olursa...

Vatandaşlar, Altın artacak mı? Altın yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? sorularına cevap ararken, Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edwa..
CHP'den istifa eden vekillerle ilgili çıldırtacak hamle!
Siyaset

CHP'den istifa eden vekillerle ilgili çıldırtacak hamle!

CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in Muhar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay