Polis 10 senedir takipteydi! 'Kâbus' enselendi

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 13 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan ve 10 yıldan bu yana aranan A.B.'nin (33) sahte kimlikle ilçe merkezinde bir adreste gizlendiği bilgisine ulaştı. Şüphelinin kaldığı adresi tespit eden polis, düzenlediği operasyonla zanlıyı gözaltına aldı. Sahte kimlikle yakalanan 'Kâbus' lakaplı zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.