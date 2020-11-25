  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Polimer ve tereftalik asit üretimine proje bazlı devlet yardımı verilecek
Ekonomi

Polimer ve tereftalik asit üretimine proje bazlı devlet yardımı verilecek

Sasa Polyester Sanayi AŞ tarafından Adana'da yapılacak saf tereftalik asit ve polimer/cips üretim tesisi bir dizi devlet yardımından yararlandırılacak - Yapılacak yatırımla yılda 1,5 milyon ton saf tereftalik asit, 665 bin ton polimer/cips üretimi ile 1350 ilave istihdam öngörülüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-25 14:56:18 -
Polimer ve tereftalik asit üretimine proje bazlı devlet yardımı verilecek

ANKARA (AA) - Sasa Polyester Sanayi AŞ'nin yaklaşık 11,3 milyar liralık sabit yatırımla Adana'da yapacağı saf tereftalik asit (PTA) ve polimer/cips üretimi tesisi yatırımının "proje bazlı devlet yardımı" uygulamasıyla desteklenmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Sasa Polyester Sanayi AŞ'nin, sabit yatırım tutarı 11 milyar 271 milyon 788 bin 151 lira olan PTA ve polimer/cips üretimi tesisi Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'da belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde desteklenecek.

Ağustos ayında başlayan yatırım 6 yıl içinde tamamlanacak. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı söz konusu sürenin yarısı kadar daha ek süre verebilecek.

Projeyle 1350 kişilik ilave istihdam ile 28 nitelikli personel çalıştırılması planlanıyor.

Yatırımın süresi sonunda yılda 1,5 milyon ton PTA, 665 bin ton da polimer/cips üretimi hedefleniyor.

- Sağlanacak destekler

Karar kapsamında yatırımlar için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi ve vergi indirimi yapılacak. Sigorta primi iş veren hissesi, 10 yıllık gelir vergisi stopajı, azami 30 milyon liralık nitelikli personel ve işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 50 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'sini kapsayan enerji destekleri de sağlanacak.

Kararda, desteklerin detaylarına ilişkin bilgiler yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında açıklamalarıyla tepki çeken Bülent Arınç’la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yerli aşıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.
İsrail’e büyük şok! 'Normalleşme adımı atmayacağız' diyerek duyurdular
Dünya

İsrail’e büyük şok! 'Normalleşme adımı atmayacağız' diyerek duyurdular

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle, İsrail ile kesinlikle normalleşme adımı atmayacaklarını duyurdu.
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay