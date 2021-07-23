Polimer atık ithalatının serbest bırakılmasına destek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Polimer atık ithalatına getirilen yasağın ‘etkin denetim’le kaldırılması, Avrupa’nın en nitelikli plastik işleme kapasitesine sahip ülkemizin ihracatta önünü açmıştır. Bununla birlikte sanayici ithalatçıların süreçleri hem mevzuat gerekliliklerine hem de kamuoyunun beklentilerine uygun yürüteceklerine şüphemiz yoktur” dedi.

Kritik tespit

Avdagiç, şunları söyledi: “Polimer atık ithalatına getirilen yasak sektöre zarar veriyordu. Plastik atığı çöp olarak görmek isteyen düşünce, politikalarını ülkemizin ihtiyaçlarına göre değil de yabancı medyanın yanlı yayınlarına göre ayarlayanlardır. Çünkü plastik atık çöp değildir, önemli bir üretim girdisidir. Gelen malzeme işlenir ve sanayide kullanılır. Plastik atığı yabancılara ait çöp olarak nitelendirmek yanlıştır. Bu en çok da hammadde olmadığı için üretemediğimiz ürünleri milyarlarca dolar vererek ithal ettiğimiz yabancılara hizmet eder.”

6’ncı sıradayız

Türkiye’nin plastik üretimde dünyada 6’ncı sırada bulunduğunu belirten Avdagiç, şöyle konuştu: “Polimer atık ithalatının etkin denetimle serbest bırakılması, Türk sanayiinin birçok sektörde zirveye doğru ilerlemesinin önündeki engelleri kaldıran bir karardır. Türkiye sanayide ulaştığı seviyeye kolay gelmedi. Bu kazanımlarımızı iç politika söylemlerimize alet etmemeliyiz. Geri dönüşüm sektöründeki saygın firmaların çevre bilinci yüksektir. Sektörde işini düzgün yapan firmaları töhmet altında bırakacak yaklaşımlardan çekinmeliyiz. Alınan karar, Türkiye’yi hiçbir şekilde bir çöplüğe çevirecek değildir, tam tersine üretimde söz sahibi hale getirecektir. Kaldı ki etkin denetim şartı getirilmesi de bu iddiayı göstermektedir.”