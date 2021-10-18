Polenta tarifi, nasıl yapılır?

Kendine has kokusuyla ve lezzetiyle tadına doyamayacaksınız. Mısır unundan yapılan bu tarif glütensiz beslenmek isteyenler için de uygun. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

1 tatlı kaşığı tuz

1-2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım litre su

125 gr mısır irmiği veya mısır unu

2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

Üzeri için:

2 tane domates

1 tane mozzarella

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir kaç dal fesleğen

Yapılışı

Su, tuz ve tereyağı kaynatıldıktan sonra mısır irmiği ilave edilir bir kaç dakika daha kaynatılır. Parmesan ilave edilir ve borcama koyulur. Küp küp doğranmış domatesler ve mozarella koyulur. İnce ince kıyılmış fesleğen serpilir. Üzerine zeytinyağı gezdirilir ve fırında peynir eriyene kadar pişirilir. Polentanız servise hazır.