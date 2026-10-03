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Yerel Polatlı'da 19 adrese eş zamanlı denetim: 68 kişi gözaltına alındı
Yerel

Polatlı'da 19 adrese eş zamanlı denetim: 68 kişi gözaltına alındı

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Polatlı'da 19 adrese eş zamanlı denetim: 68 kişi gözaltına alındı

Polatlı Gülveren Mahallesi'nde 19 adreste düzenlenen eş zamanlı denetimde 68 kişi gözaltına alındı, işletmelerde çalışan 94 kadına idari işlem uygulandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı denetimlerde 68 kişi gözaltına alındı. İşletmelerde çalıştığı belirlenen 94 kadına ise idari işlem uygulandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Gülveren Mahallesi'nde bulunan 19 adreste eş zamanlı denetim düzenledi.

Denetim talimatını Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı verdi. Başsavcılığa gelen ihbarlarda, Gülveren Mahallesi'ndeki eğlence mekanlarında müşterilerden fahiş fiyatlar talep edildiği, hesaplara itiraz edenlerin tehdit edilerek senet imzalamaya zorlandıkları, uyuşturucu ticareti yapıldığı ve mekanlarda çalışan kadınların fuhşa zorlandıkları öne sürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi.

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