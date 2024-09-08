Polat çifti, vatandaşla dalga geçsinler diye mi serbest bırakıldı? Bu nasıl iş böyle

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın tahliye edilmesini sert bir dille eleştirdi. Tezel, bu tahliye kararının adalet sistemine olan güveni sarstığını ve vatandaşların tepkisini çektiğini belirtti. Polat çiftinin tahliye sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adaletle alay ettiklerini ifade eden Tezel, bu kararın hukukun üstünlüğünü zedelediğini söyledi. Tezel, bu tür davalarda kamuoyu desteğinin nasıl sağlanabileceği konusunda ciddi endişeler olduğunu vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davada tüm sanıklar için tahliye kararı çıktı.

Ve Dilan Polat sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda 'Alo Engin' deyip 'Enerji' şarkısını söyledi, iyi mi?

Dört rapor ile tespit edilen hırsızlık 500 milyon TL! Sahte fatura, 170 milyon TL! Aile şirketi arasında sahte fatura 500 milyon TL!

Kanuna aykırı kayıt dışı para tespit edilmişken ve bu kadar ciddi suçlama varken 10 ay sonra tahliye kararı nasıl çıkar?

Bu kararı alanlar gerekçelerini tek tek açıklamalılar!

Polisin emrine verilen lüks otomobilleri de geri alınca bunlar sosyal medyada şov yapar!

Adalet isteyen vatandaşlarla dalga geçerler!

Bu karardan sonra vergi kaçıranlar, kara para aklayanlarla ilgili mücadelede kamuoyu desteği nasıl sağlanır?

Bundan sonra her tartışmalı hukuk kararında ilk örnek gösterilecek olan Polat Ailesi olacak!

Bu tartışmalı kararla, alın teriyle, namusuyla para kazanıp, vergisini kuruşu kuruşa ödeyen vatandaşa verilen mesajın ne olduğunun farkında mısınız?

Şimdi "Bakın işte böyle" der gibi 'Enerji' şarkısı söyleyip vatandaşla, adaletle dalga geçiyorlar. Yazık, çok yazık!"

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