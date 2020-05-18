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Spor

Pogba'nın abisi Florentin, Fransız kulübü Sochaux'la anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 18:49:34 -
Pogba'nın abisi Florentin, Fransız kulübü Sochaux'la anlaştı

ANKARA (AA) - İngiliz ekibi Manchester United'da forma giyen Paul Pogba'nın abisi Florentin Pogba, Fransa 2. Lig takımlarından Sochaux'la 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Gineli defans oyuncusu ile gelecek hafta yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Bir dönem Gençlerbirliği'nde de oynayan Florentin Pogba, son olarak Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Atlanta United'da forma giymişti.

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