Pofuduk poğaça tarifi

Sade Pofuduk Poğaça tarifi.

Malzemeler

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı ılık süt

2 yumurta akı

1 paket yaş maya

2 tatlı kaşığı toz şeker

5-6 bardak un

İçine, isterseniz peynir

Yapılışı

Daha önceden ılıttığımız sütü yoğurma kabına alıyoruz. Ardından yaş mayayı ekleyip, sütün içinde katıyoruz. Bu karışımın içine yumurtanın akını, şeker ve tuzu da ilave edip elimizle karıştırıyoruz. Unu azar azar ilave ederek yoğuruyoruz. Hamurumuz yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur olması gerekiyor. Daha sonra yoğurma kabının ağzını kapatıp oda ısısında mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuz 2 katı kadar kabardığı zaman, mayalanmış demektir. Mayalanmış olan hamurdan arzu ettiğimiz ebatta parçalar koparıp şekil veriyoruz. Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine aralıklarla diziyoruz. Bu şekilde tepsinin ağzını kapatarak1 saat kadar bekletirsek poğaçaların hamuru daha da şişer ve yumuşak olur. Son işlem olarak da hamurlarımızın üzerine dikkatlice yumurta sarısını sürdükten sonra, 200 derecede ısıtılmış fırında 15 -20 dakika kızarana kadar pişiriyoruz. Afiyet olsun...

Sütlü poğaça tarifi

Sütlü mayasız poğaça yapımında; derin bir kaba 1 su bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvı yağ dökün. Hamur ele biraz yapıştığı için elinizi sıvı yağ ile yağlayıp, kabın içinde hamuru rahatça toparlayabilirsiniz. Ardından hamurdan ceviz büyüklüğüne yakın parçalar alıp, düzgün bezeler yapın