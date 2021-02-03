PMYO lise mezunu polis alımları ne zaman yapılacak?

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine her sene lise mezunlarından da polis alımı gerçekleştirmekte. Ancak 2020 yılında PMYO ve PAEM kapsamında polis alımları gerçekleşmedi. Peki, PMYO polis alımında ilan duyurusu ne zaman yapılacak? Özellikle çok sayıda adayın beklediği PMYO yaş şartının kaç olacağı merak ediliyor. Peki, lise mezunu polis alımlarında yaş şartı kaç olacak?

Lise mezunu polis alımları ne zaman yapılacak?

2021 YKS sınavı sonuçlarının Temmuz ile Ağustos tarihleri arasında açıklanacağı düşünülürse ilanın kesin olarak bu tarihten önce duyurulması bekleniyor. Aşı çalışmalarına da hız verilmesinin ardından bu sene normalleşme sürecine daha erken girileceği tahmin ediliyor. Ancak mutasyonlu virüs etkisini göstermeye devam eder ve bulaş oranları artmaya devam ederse PMYO alımları için sürecin yine uzayacağı düşünülüyor.

PMYO yaş şartı kaç olacak?

Her sene bir yaş grubu daha PMYO için başvuru yapamamakta. Eğer 2020 yılında ilan gelmiş olsaydı 1 Ocak 1995 ve sonrası doğumlu olmak şartı olacaktı. 2021 PMYO ilanında yaş şartının 1 Ocak 1996 ve sonrası doğumlu olmak şartının aranacağı bekleniyor. Ancak 2020 yılında PMYO ilanı gelmediği için 1 Ocak 1995 doğumlulara hak verileceği tahmin ediliyor.