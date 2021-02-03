  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi PMYO lise mezunu polis alımları ne zaman yapılacak?
Ekonomi

PMYO lise mezunu polis alımları ne zaman yapılacak?

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine her sene lise mezunlarından da polis alımı gerçekleştirmekte. Ancak 2020 yılında PMYO ve PAEM kapsamında polis alımları gerçekleşmedi. Lise mezunlarının başvuru yapabildiği PMYO ile polis alımı ilanında başvuruların ne zaman yapılacağı ve yaş şartının kaç olacağı merak ediliyor. Peki, Lise mezunu polis alımları ne zaman yapılacak? PMYO yaş şartı kaç olacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 21:29:00 -
PMYO lise mezunu polis alımları ne zaman yapılacak?

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine her sene lise mezunlarından da polis alımı gerçekleştirmekte. Ancak 2020 yılında PMYO ve PAEM kapsamında polis alımları gerçekleşmedi. Peki, PMYO polis alımında ilan duyurusu ne zaman yapılacak? Özellikle çok sayıda adayın beklediği PMYO yaş şartının kaç olacağı merak ediliyor. Peki, lise mezunu polis alımlarında yaş şartı kaç olacak?

Lise mezunu polis alımları ne zaman yapılacak?

2021 YKS sınavı sonuçlarının Temmuz ile Ağustos tarihleri arasında açıklanacağı düşünülürse ilanın kesin olarak bu tarihten önce duyurulması bekleniyor. Aşı çalışmalarına da hız verilmesinin ardından bu sene normalleşme sürecine daha erken girileceği tahmin ediliyor. Ancak mutasyonlu virüs etkisini göstermeye devam eder ve bulaş oranları artmaya devam ederse PMYO alımları için sürecin yine uzayacağı düşünülüyor.

PMYO yaş şartı kaç olacak?

Her sene bir yaş grubu daha PMYO için başvuru yapamamakta. Eğer 2020 yılında ilan gelmiş olsaydı 1 Ocak 1995 ve sonrası doğumlu olmak şartı olacaktı. 2021 PMYO ilanında yaş şartının 1 Ocak 1996 ve sonrası doğumlu olmak şartının aranacağı bekleniyor. Ancak 2020 yılında PMYO ilanı gelmediği için 1 Ocak 1995 doğumlulara hak verileceği tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tatbikatta skandal! Başkan Erdoğan'ı hedefe koydular
Dünya

Tatbikatta skandal! Başkan Erdoğan'ı hedefe koydular

Libya'da darbeci Hafter'in alçak provokasyonları devam ediyor. Dün Hafter'in kontrolünde olan bölgelerde yapılan tatbikatta, Türkiye bayrağı..
Bakan Soylu'nun açıkladığı skandalın detayları ortaya çıktı! Tecavüz edip terfi almış
Gündem

Bakan Soylu'nun açıkladığı skandalın detayları ortaya çıktı! Tecavüz edip terfi almış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı televizyon programında anlattığı PKK'daki intihar vakalarının detayları ortaya çıktı. Örgüt içi..
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan provokatörlere soğuk duş!
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan provokatörlere soğuk duş!

Provokatörlerin hedef aldığı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bulu, istifa etmeyi düşünmediğini..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay