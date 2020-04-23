Plazma bağışı için kampanya başladı

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde korona virüs hastalarının tedavisinde önemli bir destek sağladığı ortaya konulan immün plazma tedavisinin başlamasıyla birlikte gönüllü plazma donörlüğü için çağrıda bulundu.

Koronavirüs tedavisinde bağışıklık sistemini destekleyen immün plazma uygulaması SAÜEH’da 17 Nisan’da korona virüse yakalanarak tedavi görüp iyileşen yoğun bakım hemşiresi Hüseyin Er’in gönüllü plazma bağışıyla başladı. Hemşire Er’den alınan plazma, yine aynı hastanede yoğun bakımda tedavi gören bir korona hastasına verildi. Başarılı sonuçları dünya genelinde gözlenen plazma desteği için SAÜEAH’da tüm alt yapı oluşturularak çalışmaların başlaması kamuoyunda büyük bir sevinç oluşturdu. Virüse yakalanmış ve tamamen iyileşmiş kişilerden alınması gereken plazma bağıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlar bilgilendirilerek, hazırlanan görsellerle çağrıda bulunuluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin bilbordlarla destek verdiği çalışmada, “Korona virüs plazma donörü olmak ister misiniz?” sloganıyla korona virüs hastaları için kimlerin plazma bağında bulunabileceği hakkında bilgiler veriliyor. Şartları uyan kişilerin Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurmaları gerekiyor.