Plaza Türkçesi kullanımı iş hayatında artıyor

Teknoloji, dijitalleşme, küreselleşme derken, özellikle büyükşehirlerde yaşayan ve çok uluslu şirketlerde, yeni nesil girişimlerde veya ajanslarda çalışanların konuştuğu yeni bir dil ortaya çıktı. Giderek yaygınlaşan Plaza Türkçesi hakkında tartışmalar sürerken, online yabancı dil öğrenme platformu Preply, konuya ilişkin ayrıntılı bir araştırmaya imza attı. Plaza Türkçesi ne kadar kullanılıyor, hangi sektörler daha çok kullanıyor, kullananların gerekçeleri neler gibi sorulara cevap arayan araştırma kapsamında, Plaza Türkçesinin en çok kullanılan kelimelerini içeren bir Plaza Türkçesi sözlüğü de yayımlandı.

Online İngilizce kursu başta olmak üzere, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca kursu gibi seçenekleriyle ana dilini konuşan dil eğitmenlerini dil öğrenmek isteyenlerle online platformunda buluşturan Preply’nin Plaza Türkçesi Araştırması’na 470 kişi katıldı. Online anketin katılımcıları, Plaza Türkçesine ilişkin temel trendleri de ortaya koydu. Preply, derlediği sonuçları ve araştırma bulgularını internet sitesinde yayımladı. İşte araştırmadan öne çıkan sonuçlar…

En çok kullanılan ifadeleri açıklıyoruz

Dört kişiden birinin, günde birkaç kez Plaza Türkçesi kullandığını ortaya koyan Preply araştırması, %32’lik bir kesimin, Plaza Türkçesi başlığı altında değerlendirilen ifadeleri haftada birkaç kez kullandığını ortaya koydu. Katılımcıların en çok kullanıldığını düşündükleri ifadeleri belirledikleri sorunun çıktılarına göre beyaz yakalıların favori Plaza Türkçesi kelimeleri, sırasıyla “toplantı set etmek”, “brainstorming yapmak” ve “discuss etmek” olarak öne çıktı.

Plaza Türkçesi kullanan kişilere yöneltilen sorulardan birinde, bu kişilerin Türkiye’deki kariyerlerinde Türkçe dışında kullandıkları ikinci dil tespit edildi. Buna göre, 10 kişiden 7’si için iş hayatında Türkçeden sonra kullandıkları ikinci dil İngilizce oldu. İngilizceyi Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve diğer diller izlerken araştırma katılımcıları, ikinci dil seviyelerini genellikle “iyi” olarak tanımladı.

Bunlar rahatsızlık veriyor!

Online yabancı dil öğrenme platformu Preply’nin araştırmanın başında sunduğu “Plaza Türkçesi neden yaygınlaşıyor?” gerekçelerinde, iş dünyasındaki küreselleşme, İngilizce yeterliliğindeki artış ve Plaza Türkçesinin “prestijli” göründüğü başlıkları sıralandı. Katılımcıların Plaza Türkçesi kullanma sebeplerinde “Türkçe karşılığı olsa da tam olarak aynı anlamı vermiyor” seçeneği öne çıktı. 5 kişiden ikisinin Plaza Türkçesindeki kavramların tam Türkçe karşılıkları olmadığını düşündüğünü gösteren araştırmada %28’lik bir kesim Türkçe ile anlaşmanın zor olduğunu, %14’lük bir kesim ise aynı anda hem Türkçe hem İngilizce düşündüğünü söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Preply’nin anketine katılanlar, “toplantı set etmek” ifadesinin kendilerini en çok rahatsız eden plaza jargonu olduğunu kaydetti. Toplantı ayarlamak, toplantı tarihi belirlemek gibi anlamlara gelen “toplantı set etmek” ifadesini “task açmak” izlerken, Türkçede bulunmayan bir fiil çekimi olan ve İngilizcede “future continuous tense” olarak bilinen “-yor olacağız” kullanımının da beyaz yakalara rahatsızlık verdiği ortaya çıktı. Genelde “yapıyor olacağız”, “bakıyor olacağız” gibi kullanımlarla karşımıza çıkan bu çekim, beyaz yakaların duymaktan hoşlanmadığı Plaza Türkçesi kavramlarından biri olarak yer aldı.

“Türkçeye zarar vermiyor!”

Araştırmada, beyaz yakalı olarak da tabir edilen plaza çalışanlarının, genel olarak Plaza Türkçesinin Türkçeye zarar vermediğini düşündüğü görüldü. Yalnızca 5 kişiden biri, Plaza Türkçesi kullanmanın Türkçeyi kirlettiğine, zarar verdiğine inandığı ve bu konuda katı olduğu tespit edilirken, bu soruya “kesinlikle düşünmüyorum” ve “düşünmüyorum” yanıtlarını verenlerin oranı yaklaşık %60 olarak kaydedildi. Plaza Türkçesinin genel anlamda Türkçeye zarar vermediğini savunanların temel argümanları ise iş dünyasının uluslararası doğası (%40), terimlerin kesin ve hızlı ifade edilmesi (%25), profesyonellik ve modernlik imajı (%20), verimli ve kısa iletişim (%15), küresel teknoloji ve trendlere uyum (%10) şeklinde dağılım gösterdi.

İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Almanca, Çince, Rusça gibi dilleri ana dili olarak konuşan yabancı dil eğitmenlerini, dil öğrenmeyi evinin konforunda yaşamak ve dil pratiğini dilediği zaman geliştirmek isteyenlerle buluşturan Preply tarafından hazırlanan araştırmanın tüm sonuçlarına Preply Türkiye’nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.