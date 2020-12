Playstore'da 2020’de en çok satan 10 oyun belli oldu

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un oyun platformu Playstore’da 2020’nin en çok satan oyunları belli oldu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en yüksek teknoloji yatırımını yapan Türk Telekom, 2020 yılında da oyunseverlerin heyecanına dijital oyun platformu Playstore ile ortak olmaya devam etti.

Yüzlerce oyunun ve oyuncu ekipmanının yer aldığı platformda oyunlara olan ilginin, salgın etkisiyle 2020’de yüzde 100’den fazla arttığı görüldü. Bu dönemde oyunseverlerin yüzde 20’si futbol oyunlarını tercih etti.





- Futbol oyunlarının başı çektiği listede en çok satan 10 oyun





Playstore’da en çok satan 10 oyun belli oldu. Oyuncuların futbol kulüplerini yönettiği Football Manager (FM) oyunlarında, menajerler kadrolarını oluşturarak takımlarını sıfırdan zirveye taşımaya çalışıyor. Listenin zirvesine yerleşen FM 2020 ve FM 2021 oyunlarında 50’den fazla ülke ve 2 bin 500’den fazla kulüple futbol heyecanı zirveye taşınıyor.

En çok satan oyunların ikinci sırasında FIFA 20 ve serinin son halkası FIFA 21 bulunuyor. Özellikle yeni Volta Football ve FIFA Ultimate Team ve Kariyer modlarıyla FIFA 21, futbolu farklı açılardan deneyimleme şansı veriyor. Türkçe dil desteğine sahip bu yapımlar, oyunculara gerçekçi grafikler ve geliştirilen yapay zekâyla unutulmaz bir futbol deneyimi yaşatıyor.

Strateji temelli RPG (Rol Yapma Oyunu) türündeki Mount & Blade II: Bannerlord listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Dünyaca ünlü Türk geliştirici TaleWorlds Entertainment tarafından geliştirilen oyun, tamamen Türkçe desteğiyle sunuluyor. Oyuncular, sıradan bir karakter olarak başladıkları oyunda kendi birliğini kontrol eden bir komutan, farklı şehirlerde dükkânları olan bir tüccar veya şehirler ve kaleler fetheden bir kral olma fırsatına kavuşuyor. Pek çok oyuna ilham kaynağı olan ve bireysel beceriye dayalı gelişmiş savaş sistemi, oyuncuları Orta Çağ’da yolculuğa çıkarıyor.

Rockstar Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan "Vahşi Batı" temalı açık dünya aksiyon-macera oyunu Red Dead Redemption 2, Vahşi Batı’da hayatta kalmaya çalışan Arthur Morgan ve üyesi olduğu Van der Linde çetesinin yaşadıklarını anlatıyor. Oyuncuların at üstünde soygunlar gerçekleştirip ödül avcılarıyla savaştığı yapım, listede dördüncü sırada konumlanıyor.

eFootball PES 2020/2021 PES serisi tüm dünyada satış rekorları kırıyor. Oyuncularla buluştuğu geçen yıl büyük beğeni kazanan 2020 versiyonunu en yeni kulüp kadrolarıyla güncelleyen eFootball PES 2021 Season Update listenin beşinci sırasında yer alıyor.

FPS türünün öncüleri arasındaki Doom’un son oyunu Doom Eternal’da savaş bu defa Mars yerine Dünya’da yaşanıyor. Listenin altıncı sırasındaki oyunda yepyeni donanım ve silahlara sahip Doomguy karakteri, 2151’de Dünya’yı ateşle kaplayan yaratıklara karşı mücadeleye başlıyor. Aksiyonun bir an bile durmadığı Doom Eternal 2020’nin en iyi oyunlarından biri.

Mortal Kombat 11 Unutulmaz dövüş oyunu serisinin sonuncusu Mortal Kombat 11, ek paketleri ve klasik MK evreni karakterlerinin yanı sıra RoboCop, Terminator T-800, Joker, Rambo ve Spawn gibi sıra dışı karakterleriyle sürekli gündemde kalmayı başarıyor. Etkileyici hikâye anlatımı, Fatality ve X-Ray animasyonlarıyla daha uzun yıllar konuşulacak yapım yedinci sırada yer alıyor."

Listenin sekizinci sırasında atmosferi, dinamik oynanışı, farklı oyun modları ve NBA yıldızlarıyla basketbol oyunu denilince akla gelen ilk isim olan NBA 2K serisi yer alıyor. NBA 2K21, birbirinden farklı oynanış tarzları sunan tek kişilik oyun modlarının yanı sıra rekabetçi çevrimiçi maçlarıyla da basketbolseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Need For Speed Heat ise listede 9'uncu sırada yer alıyor. Yarış oyunu serisi Need For Speed’in en son oyunlarında biri olan Heat’te, gece-gündüz döngüsünün olduğu açık dünyada sokak yarışlarına katılan oyuncular, onlarca otomobil arasından seçtikleri araçlarını renginden farlarına, motor gücünden egzoz borusuna kadar diledikleri gibi modifiye edebiliyor.

Çok satan oyunların 10’uncu sırasındaki Death Stranding, oyun yapımcısı Hideo Kojima’nın yeni üretimi. Başrollerinde Hollywood yıldızları Norman Reedus ve Mads Mikkelsen’in yer aldığı yapım, aksiyon ve fantastik öğeleri başarıyla iç içe geçirirken, oyunculara daha önce deneyimlemedikleri bir dünyanın kapılarını aralıyor.