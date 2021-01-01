PlayStation 5 stoklara ne zaman gelecek?

Konsolun satışa çıkmasının ardından birçok oyuncu PlayStation 5 stoklara ne zaman girecek? Sorusunun yanıtını aramaya başladı. Oyuncuları sevindirecek haber en sonunda geldi. İddialara göre büyük üçüncü PlayStation 5 sevkiyatı çok yakın zamanda gerçekleştirilecek.

Satışa çıktığı ilk günden bu yana oyuncuların ilgisini çekmeye devam eden oyun konsolu, karaborsaya düşmüştü. Konsol, karaborsada yüksek fiyatlarda satışa çıkarılmıştı. Bu, oyuncuları zor durumda bırakmıştı. Ancak konsolun üreticisi Sony, yeni sevkiyatlar yaparak oyuncuları sevindirmeyi hedefliyor.

PlayStation 5 stoklara ne zaman girecek?

Yeni gelen sızıntı bilgilere göre Sony’nin en gelişmiş konsolu, yeni yılla daha çok oyuncuya ulaşmış olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı üretime sahip olan konsol, 7 Ocak tarihinden itibaren üçüncü büyük sevkiyatla mağazalara gönderilecek. Özellikle 7 Ocak ve 12 Ocak tarihleri arasında yapılacağı belirtilen üçüncü sevkiyat için kesin ülke bilgisi paylaşılmadı. İddialara göre bu sevkiyatta Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkeleri büyük stok elde edecek.

Bunun yanı sıra konsolun oyunlarına ait disk satışı hakkında da bilgi verildi. Aynı tarihlerde oyunların da sevk edileceği ve konsollarla birlikte satışta olacağı bildirildi.