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Teknoloji PlayStation 5 fiyatı ne kadar? PlayStation 5 nasıl satın alınır?
Teknoloji

PlayStation 5 fiyatı ne kadar? PlayStation 5 nasıl satın alınır?

PlayStation 4, dünya çapında 112 milyonun üzerinde satılmasıyla kendi neslinin en popüler konsoludur. Şimdi Sony, PlayStation 5 ile yeni bir oyun çağına adım atarken bu başarıyı çoğaltmaya çalışıyor. PlayStation 5: Sony’nin Rebound'unda bir sonraki adım merak ediliyor. Perşembe günü son sürümüyle çıkan PlayStation 5 konsolu, Japon devinin en önemli ürünü olma özelliğine sahip oldu. Peki PlayStation 5 nasıl satın alınır?

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:35:00 - 2020-11-12 14:44:58
PlayStation 5 fiyatı ne kadar? PlayStation 5 nasıl satın alınır?

Sony'nin konsolu, PlayStation 5 resmi olarak satışa çıktığı (Kuzey Amerika, Japonya, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de) ve yarın oyunculara gönderilmeye başlamasıyla bu hafta piyasaya çıkan ikinci oyun olma özelliğine sahip. İşte bir PS5'i nerede arayacağımız konusunda elimizdeki en iyi bilgiler.

Salı günü Xbox Series X / S lansmanına benzer şekilde, GameStop bu akşam "sınırlı" sayıda paket sözü verdi, ancak bunların ne zaman satışa sunulacağını belirtmedi. PS5 yaklaşık 450 £ 'a mal olacak ve oyuncular, konsolun görünümünde ve hissinde mevcut nesle kıyasla tamamen farklı bir deneyim yaşayacak. Sony , en çok oynanan 100'ü de içeren onlarca popüler PS4 oyununun PS5'te çalışacağını söyledi.

PlayStation 5 fiyatı ne kadar?

25 yıl sonra Perşembe günü beşinci büyük oyun konsolunu satmaya hazırlanan Sony, büyük ölçüde PlayStation şirketi oldu. 160 milyar dolarlık video oyunu endüstrisinin küresel pazarda film ve müziği geride bırakması gibi, Sony'nin 1990'larda başlattığı iş de şu anda en büyük, en kârlı bölümü. PlayStation 5, 8299 TL'lik satış fiyatı ile 19 Kasım'da teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunulacak.

 

PlayStation 5 ne zaman çıkacak?
PlayStation 5 ne zaman çıkacak?

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PlayStation 5 ne zaman çıkacak?

PlayStation 5’in Türkiye satış fiyatı açıklandı
PlayStation 5’in Türkiye satış fiyatı açıklandı

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PlayStation 5’in Türkiye satış fiyatı açıklandı

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