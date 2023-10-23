Plastik kürek silah sayıldı! 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde oğlu ile eltisi arasındaki kavgaya plastik kürekle müdahale eden ve olaydan sonra tutuklu yargılanan kadının kavga sırasında kullandığı plastik küreğin silah sayılması ve kavgada oğlunu cinayete azmettirdiği gerekçesi ile 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Suçlamaları kabul etmeyen 65 yaşındaki Fatma Türkmen adlı kadın, asıl amacının kavgayı ayırmak olduğunu ve oğlunun yengesini vurduktan sonra intihar ederek kendi yaşamına da son verdiğini ve acısının büyük olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Edinilen bilgiye göre,3 Ekim 2022 tarihinde Muğla Seydikemer İlçesi'ne bağlı Boğalar Mahallesi'nde arazi meselesi yüzünden 29 yaşındaki Hasan Türkmen, tartıştığı amcasının eşi Döne Türkmen'i (50) av tüfeği ile öldürüp ardından olay yerine yaklaşık 1 kilometre mesafede aynı silahla kendini vurarak intihar etmişti. Olayla ilgili açılan davanın duruşmasına Fethiye 2. Ağır Ceza Mahakmesi'nde devam edildi. Davaya şikayetçi olarak katılan Döne Türkmen'in oğlu Bayram Türkmen, annesini vurduktan sonra intihar eden Hasan Türkmen'e cinayet işlemeye aynı zamanda yengesi olan Fatma Türkmen'in teşvik ettiğini yengesinin kendisine de plastik kürekle saldırdığını iddia etti.

Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5. oturumunda suçlamaları reddeden Fatma Türkmen için karar verildi. Mahkeme, oğlunu evden silah getirmesini söyleyerek cinayete azmettirme ve elindeki plastik kürekle yeğeni Bayram Türkmen'e vurarak cinayeti önlemesine engellediği gerekçesi ile 65 yaşındaki Fatma Türkmen'e 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Aylardır tutuklu bulunan cinayet işleyip intihar eden Hasan Türkmen'in annesi tutuklu sanık Fatma Türkmen, mahkemedeki son savunmasında “Ben suçsuzum. İki amca oğlu dövüştü. Ben ayırdım. Oğlum Hasan içeriye kaçtı. Arkasından Bayram kaçtı. Ben Bayram'ın elindeki silahı düşürdüm. Silah yere düştükten sonra Bayram'a buradan git dedim. Bunun üzerine Bayram, beni çekmeye başladı. Bana “vurma” diye, telefonla videoda konuşmaya başladı. Ben başka bir şey yapmadım. Sadece ayırmaya çalıştım. Hasan' a kesinlikle 'git silahı al bu kadını vur' gibi bir şey söylemedim. Ben ayrıca oğlum Hasan'ın evden silahı alıp geldiğini de görmedim. Döne'nin de orada olduğunu görmedim. Sadece Döne'nin eli sopalı olarak yere yıkıldığını gördüm. Benim gördüklerim bundan ibarettir" diyerek yaşlı ve suçsuz olduğunu oğlunun acısını bile yaşayamadan tutuklandığını söyledi.

Tutuklu sanık Fatma Türkmen'in avukatları Bülent Demen ve Hilmi Sak, olayın Fatma Türkmen'in arazisi içinde gerçekleştiğini belirterek "Olay günü bir elinizde telefon, bir elinizde silahtan sayılacak bir şey araziye giren bütün aile var. Fatma siz bize niye saldırıyorsunuz diyor?. Bayram, ayırmak yerine eline taş alıp, sopa alıp, telefonu da çıkararak olayı ateşliyor. Aslında bu olayda, Bayram'da yaralamadan dolayı sanık olacaktı. Hasan annesine sopa ile saldırıldığını görüyor. Önceden aralarında husumet olduğu için gidip evden silahı alıyor. Döne yaralandıktan sonra Hasan kaçıyor. Ambulans ve Jandarma aranıyor. Görevliler olay yerinde müdahale edemiyor. Yaklaşık yarım saat müdahale ettirmeyen bir ekip var. Bu kişinin de Fatma Türkmen olmadığı çok açıktır. Hasan neden korkarak intihar etti. Ya da Hasan nasıl öldü. Bunların da araştırılması gerekmektedir. Fatma Türkmen, Bayram'ın elinde bulunan taşı düşürmeye çalışıyor. Karşı taraf, konut dokunulmazlığını ihlal etmiştir. Onların saldırdıkları ortadadır. Sanığın yaşı düşünüldüğünde karşı taraftaki kişilerin fiziki yapıları da düşünüldüğünde Bayram'ın fiziki yapısı Fatma‘nın fiziki yapısından üstündür. Fatma sadece kendisini savunmuştur. Döne'nin Bayram ile birlikte elinde bulunan taş ve sopa ile Fatma'yı dövdüğü sabittir. Dosyada birçok şüphe mevcuttur. Hasan vurmuş, öldürmüş. Fatma'nın bir eyleminin olmadığı açıktır. Tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

İndirime gidildi

Fethiye 2.Ağır Ceza Mahkemesi, Fatma Türkmen'in cinayete neden olan ve intihar eden Hasan Türkmen'i, yengesi Döne Türkmen'i kasten öldürme suçunda suç işlemeye teşvik etmek, suç işleme kararını kuvvetlendirmek, suçun nasıl işleneceği konusunda yol göstermek, işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak suretiyle yardım ettiği anlaşılmakla kadına karşı kasten öldürme suçunu işlediği, bu nedenle önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Fatma Türkmen'in Döne'ye yönelik eyleminde Hasan'ın eylemine yardım eden olarak katıldığından 18 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme heyeti, ilk haksız eylemin kim tarafından gerçekleştiği belirlenemediğinden tutuklu sanık lehine değerlendirerek, dörtte 1 oranında indirim yapılarak 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluğunun devamına karar verdi.

Tutuklu sanık avukatları dosyadaki delillerle Fatma Türkmen için, İstinaf Mahkemesine başvuracaklarını ve tahliyesini isteyeceklerini kaydettiler.