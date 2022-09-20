Plastik içermeyen karton ambalajında

Pritt Uluslararası Marka Müdürü Berna Aksu, “Ambalajlarımızdan plastiği çıkarıyoruz ve en az yüzde 85 geri dönüştürülmüş ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir blister ambalajlarımızı kullanıma sunuyoruz. Plastik içermeyen blister ambalajlarımızdan oluşan yeni ambalaj konseptimiz, sürdürülebilir çözümleri daha da ileriye götürerek pazarda çok şeyi değiştirecek. Tedarik zincirimizde gerçekleştirdiğimiz yıllarca süren çalışmalardan ve birçok düzenlemeden sonra, bir adım daha ileri gitmekten ve ilk yeni nesil sürdürülebilir inovasyonumuzu tüketicilerimize sunmaktan gurur duyuyoruz. Üstelik Pritt sadece bir başlangıç olacak. Önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni ambalaj konseptimizi tüm tüketici yapıştırıcı portföyümüze de adım adım uygulamayı hedefliyoruz. Bu konseptle plastik ayak izimizi yılda bin ton azaltmayı hedefliyoruz” dedi.