Plastik atıklardan elde edilen pirolitik yağ, gaz ve karbon siyahı ihraç edilecek

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) bünyesinde, "Geri Dönüşümü Yapılamayan Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Geri Kazanımı" başlıklı proje kapsamında plastik atıklardan elde edilen pirolitik yağ, gaz ve karbon siyahının ihracatı yapılacak.

Luxor Kimya yöneticileri, proje sorumluları, ABD, İrlanda, Kamerun ve Nijerya'dan gelen iş adamları ile KBÜ Senato Toplantı Odası’nda bir araya gelen KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, yaptığı konuşmada, 4 ayrı ülkeden yatırımcıyla görüştüklerini, projeye yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Yaşar, yabancı yatırımcıların ilgi göstermesinin KBÜ için çok önemli bir adım olduğunu dile getirerek "ABD, İrlanda, Kamerun ve Nijerya’dan gelen iş insanları çalışmaya oldukça yoğun ilgi gösterdi. TGB’de yerleşik bulunan bir firma üzerinden ilk ihracatı gerçekleştirmek için heyecan veren bir görüşme oldu. Görüşmeler çok olumlu geçti, prensipte anlaşmaya varıldı. Firma yetkilileri ülkelerine dönecek ve görüşmelerini tamamlayarak önümüzdeki aylarda sonuçlandıracaklarını bekliyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Katılımcılara TGB Uygulama Merkezinde projenin ana unsurunu oluşturan Piroliz Reaktörü'nün tanıtıldığını aktaran Yaşar, "Sisteme her türlü plastik atıklar yüklenerek sistem çalıştırıldı. Katılımcıların gözlemleri altında gerçekleşen çalışmada plastik atıklardan pirolitik yağ, gaz ve karbon siyahı elde edilerek sıfır atık stratejisine ulaşıldı. Bu durum yurt dışından gelen katılımcıların ilgi ve beğenisini topladı." diye konuştu.

Yaşar, görüşmelerin ardından temel konularda anlaşma sağlanarak ocak ayında ihracat işlemlerinin tamamlanacağı sözlerine ekledi.