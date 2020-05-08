Planlamalar başladı! Milyonlarca emekliye bayram müjdesi

Akşam gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül'ün milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni müjde hazırlığını köşesinden paylaştı.Ramazan Bayramı 24-25-26 Mayıs tarihlerine rastlıyor. Aynı hafta içerisindeki salı günü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, yani resmi tatil, cumartesi günü arife, pazar günü ise bayramın ilk günü. Böyle olunca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemelerinin zamanından önce ödenmesi gerekliliği doğuyor. Hem koronavirüs günlerinde kontrollü sosyal hayat çerçevesinde bayram öncesi harcamaların yapılabilmesi, hem de temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için böyle bir formül geliştirilerek emekli, dul ve yetimlerin aylıkları erken ödenebilir. SGK bu konuda planlamalara başladı.

Yaklaşık 11 milyon kişi

SSK emeklilerinin aylıkları ayın 17’si ila 26’sı arasında ödeniyor. Mayıs ayı takvimi çerçevesinde 17’sinden itibaren ödenecek aylıkların tamamının bayram öncesine çekilmesi söz konusu olabilir. Bu sayede yalnızca normalde 23’ünden önce aylıklarını alanlar değil bütün SSK’lıların aylıkları bayramdan önce ödenmiş olur. Bağ-Kur’luların emekli aylıkları ise normalde ayın 25’i ila 28’i arasında ödeniyor. Dolayısıyla Bağ-Kur’luların neredeyse tamamı bayramdan önce aylıklarını alamayacak. Mayıs aylıkları 24’ü öncesine çekilirse bütün Bağ-Kur’lular aylıklarını bayram öncesi alabilir. Bu sayede bayram öncesi temel ihtiyaçlarını karşılamaları mümkün olabilir. Planlamalar sonuçlanıp bu yönde karar alınırsa 8 milyon 73 bin SSK ve 2 milyon 675 bin Bağ-Kur emekli, dul ve yetim aylığı alan olmak üzere toplam 10 milyon 748 bin kişinin aylıkları 15 ila 22 Mayıs tarihleri arasında ödenecek.

Kim hangi tarihlerde alabilecek?

SGK, emeklilerle dul ve yetim aylığı alanlar için erken ödeme planı yapmaya başladı. Buna göre; SSK’dan emekli, dul ve yetim aylığı alanların mayıs aylıklarının, ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs’ta, ödeme günü 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs’ta, ödeme günü 24, 25, 26 olanlara 20 Mayıs’ta ödenmesi için planlamalar yapılmaya başlandı. Bağ-Kur’dan emekli, dul ve yetim aylığı alanların mayıs aylıklarının, ödeme günü 25 ve 26 olanlara 21 Mayıs’ta, ödeme günü 27 ve 28 olanlara 22 Mayıs’ta ödenmesi planlanıyor.