Özellikle ikinci el araç alımında hasar kaydı sorgulaması oldukça önemli bir durumdur. Peki plaka ile araç hasar kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Plaka ile araç hasar kaydı sorgulama nasıl yapılır?

İkinci el araç alıp sonradan hasarı olduğunu öğrenenlerin ve hayal kırıklığı yaşayanların sayısı az değil. Bu nedenle satın alacağınız aracı en ince detayına kadar araştırmakta fayda var. Günümüzde internetin hızla gelişmesi araç sahiplerine sunulan hizmetlerin kolay ve erişilebilir olmasını sağlıyor. Araç, plaka ve hasar kaydı sorgulama işlemlerini 3 farklı yöntemle gerçekleştirebilirsiniz:

1) 5664’e SMS göndererek

2) SBM’nin geliştirdiği Sigortam360 uygulamasıyla online olarak

3) E-Devlet uygulaması aracılığıyla…

Hasar kaydı sorgulama işlemlerinin 2003 yılı sonrasındaki hasar bilgileri ile sınırlı olduğunu da hatırlatalım.

1. 5664’e SMS Göndererek Hasar Kaydı Sorgulama

Bir aracın hasar geçmişini öğrenmek, kaza sorgulama yapmak veya değişen parça bilgisini edinmek için SMS yöntemini kullanabilirsiniz. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm GSM operatörleri ile anlaşmalı yürütülen 5664 SMS yöntemi oldukça kolay ve pratik. Aracınıza ait sorgulamaları “araç plakası” veya “şasi numarası” ile yapabilirsiniz​.

Araştırdığınız aracın plakasını birleşik bir şekilde (Örneğin 34ABC1234 ) yazın ve mevcut operatörünüzün üzerinden 5664'e gönderin. Bu sayede aracın plakası değişmiş olsa bile, eski hasar bilgilerine ulaşabilirsiniz.

SMS ile hasar kaydını öğrenmenin bir diğer yolu şasi numarasıyla sorgulama yapmaktır. “HASAR” yazıp boşluk bırakın, “S” yazın boşluk bırakın, şasi numarasını yazın ve 5664’e gönderin. (Örneğin “HASAR S 12DEF12345” )

Mesajı gönderdikten sonra kısa süre içerisinde SMS olarak size bilgi verilir. Gelecek mesajda, aracın hangi tarihlerde kaza yaptığı, araçta ne gibi hasarlar oluştuğu, hasarların maliyeti gibi konular ayrıntılı bir şekilde ifade edilir.

Ücretlendirmeler tüm operatörler için sorgulama başına 7 TL’dir.​​​

Aracınıza ilişkin SMS ile sorgulama yapmak istiyorsanız, bu konuda en iyi kaynak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) resmi internet sitesidir. SBM resmi internet sayfasından hasar kaydı sorgulama işlemi yaparak aracınızın bugüne kadarki hasar durumu hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

2. Sigortam360 Uygulamasıyla Online Hasar Kaydı Sorgulama

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından hayata geçirilen Sigortam360 uygulaması, hasar kaydı sorgulamada yeni bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

Kullanıcıların sorgulama başı 5 TL’lik hizmet bedeli ödedikten sonra online hasar sorgulama işlemi yapabilmesini sağlayan sisteme ister üye olarak, isterseniz de üye olmadan giriş yapabilirsiniz. Eğer üye olursanız daha önce yapmış olduğunuz tüm sorgulara uygulama üzerinden, ücretsiz olarak erişim sağlayabilirsiniz.

Bilgi almak istediğiniz aracın hasar geçmişlerini, araç detay bilgilerini, eksper raporuna göre değişen parçalarını, trafik ve kasko poliçelerini, kaza tespit tutanağını plaka ya da şasi numarasıyla Sigortam360 internet sitesinden veya Sigortam 360 mobil uygulamasıüzerinden sorgulayabilirsiniz.

3. e-Devlet Üzerinden Hasar Kaydı Sorgulama

Araç tramer sorgu işlemini, e-devlet sisteminden hızlı ve kolay bir şekilde yaparak aracınızın hasar durumunu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra “e-Hizmetler” kategorisindeki Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin “Trafik Poliçeleri ve Hasar Bilgileri Sorgulama” veya “Kasko Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama” ekranından aracınızın plakasını yazarak tüm yasal ve güncel bilgilerine ulaşabilirsiniz. e-Devlet sisteminden yalnızca kendi üzerinize kayıtlı araçları sorgulayabilirsiniz. Turkiye.gov.tr adresinden erişim sağlanabilen e-devlet sistemine girişi için PTT şubelerinden şifre temin edebilirsiniz.​