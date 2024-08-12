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Yaşam Plajı bastılar! Kimse ne olduğunu anlayamadı
Yaşam

Plajı bastılar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Yeniakit Publisher
2024-08-12 09:06:00 -

İstanbul Şile'de küçükbaş ve büyükbaşlar plajdaki tatilcilerin arasına daldı.

Şile'de denize girenler bir anda plaja dalan büyükbaş ve küçükbaşları görünce şaşkınlık yaşadı. Sürü halinde yürüyen hayvanlar bir süre sonra plajdan çıktı.

Hafta sonu havanında sıcak olmasını fırsat bilenler denize akın etti. Denize girmek için Sofular plajını tercih edenler, kimseye aldırmadan plaja dalan büyükbaş ve küçükbaşları görünce şaşkınlık yaşadı. Sahildeki kalabalığa aldırmadan plajda sürü halinde yürüyen hayvanlar bir süre sonra plajdan çıkarak gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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