Plaj modasına uygun ürünler alışverişseverlere sunuluyor

Yaz geldi, tatil planları yapılmaya başlandı. Bu yaz moda renklerle oluşturulan plaj ürünleri alışveriş meraklılarına online olarak sunuluyor.

Morhipo.com, yaz sezonunu Loves You Beach ve Morhipo Beach koleksiyonlarıyla açtı. Söz konusu platformda, bu yaz da mayo ve bikiniden kaftanlara, yeni sosyal mesafe aracımız şapkalardan plaj çantalarına, elbiselerden kulaklık ve hoparlörlere, cilt bakım ürünlerinden yaz parfümlerine kadar tüm ihtiyaçları modaseverlerle buluşturuyor.

Plaj modası

Volanlı mayolar, beli daha ince gösteren mayokiniler, bu sezon ilk alınacaklar arasında yer alıyor. Bu yılın öne çıkan parçalarından tek renk, fırfır ve pencere detaylı mayolar ile animal print bikiniler Morhipo Beach koleksiyonunda yer alıyor.

Yaz akşamlarında rahatlık veren sandaletler ve terlikler, elbiseler, cilt bakım ürünleri ve şık şapkalar göz dolduruyor.