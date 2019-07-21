Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Milli takım, İsviçre'ye 4-2 mağlup oldu



İSTANBUL (AA) - Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci maçında İsviçre'ye 4-2 mağlup oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Moskova şehrinde oynanan müsabakada ay-yıldızlıların gollerini Barış Terzioğlu (2) kaydetti. Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri son maçında yarın Litvanya ile karşılaşacak. Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında da Belarus'a 6-3 kaybetmişti.



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