Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
- Milli takım, İsviçre'ye 4-2 mağlup oldu21 Temmuz 2019 Pazar 16:32
İSTANBUL (AA) - Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci maçında İsviçre'ye 4-2 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Moskova şehrinde oynanan müsabakada ay-yıldızlıların gollerini Barış Terzioğlu (2) kaydetti.
Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri son maçında yarın Litvanya ile karşılaşacak.
Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında da Belarus'a 6-3 kaybetmişti.
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