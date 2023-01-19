  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya PKK/YPG'ye TIR dolusu yardım yapan ABD: Türkiye muteber bir müttefik
Dünya

PKK/YPG'ye TIR dolusu yardım yapan ABD: Türkiye muteber bir müttefik

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye'yi muteber bir müttefik olarak gördüklerini açıkladı. ABD bir yandan bunları söylerken diğer yandan terör YPG/PKK'ya TIR'lar dolusu yardımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 02:54:00 -
PKK/YPG'ye TIR dolusu yardım yapan ABD: Türkiye muteber bir müttefik

Günlük basın toplantısında konuşan Jean-Pierre, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili tutumu hakkındaki bir soru üzerine, Türkiye hükümetinin bu konuda bir açıklama yapmasının doğru olacağını söyledi.

Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması

"Türkiye'yi muteber bir müttefik olarak görüyoruz." diyen Jean-Pierre, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olabilecek en kısa sürede katılımlarını desteklediklerini, daha önce de iki ülke yönetimiyle bu kapsamda görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Cumhuriyetçilerle çekişme

Jean-Pierre, Paul Gosar ve Marjorie Taylor Greene gibi muhafazakar Cumhuriyetçiler ile öz geçmişiyle ilgili yalan söylediği ortaya çıkan Cumhuriyetçi üye George Santos'un Temsilciler Meclisindeki komitelere atanmalarına ilişkin sorulara da yanıt verdi.

Cumhuriyetçilerin "aşırıcı ve şiddet yanlısı" üyeleri önemli komitelere atamalarının nedenini Amerikan halkına açıklamaları gerektiğini söyleyen Jean-Pierre, bu kapsamda muhafazakar üyelerle yapılan "gizli anlaşmaların" ne olduğunun açıklanması gerektiğini ifade etti.

Jean-Pierre, ABD'nin New Mexico eyaletinde, 8 Kasım 2022 ara seçimlerinde milletvekili adayı olan Cumhuriyetçi Solomon Pena'nın, eyaletteki Demokrat partililerin evlerine yönelik kurşunlama olaylarıyla bağlantısı nedeniyle gözaltına alınmasına ilişkin de bu iddiaların "ürkütücü ve şok edici" olduğunu söyledi.

Son dönemde artan siyasi şiddet vakalarına karşı da Jean-Pierre, iki parti liderlerinin de harekete geçmesi gerektiği görüşünü savundu.

Borç limiti

Jean-Pierre ayrıca, Cumhuriyetçilerin ekonomik planlarını eleştirerek, Joe Biden yönetiminin bu hususta attığı adımların ülke ekonomisine olan katkılarından bahsetti. Borç limitine ilişkin sorulara ise Jean-Pierre, Kongre üyelerinin acilen harekete geçmeleri gerektiğini belirterek, bu hususta müzakere etmeyecekleri yanıtını verdi.

Diğer taraftan, Nijerya'da yakılarak öldürülen Katolik rahip Isaac Achi ile ilgili haberleri üzülerek takip ettiklerini söyleyen Jean-Pierre, bu şiddeti kınadıklarını ifade etti. Jean-Pierre, Nijeryalı yetkililerin failleri bulup adalete teslim edeceklerini umduklarını kaydetti.

Çin ABD’yi solladı! Bu gelişme Biden'i kalpten götürür
Çin ABD’yi solladı! Bu gelişme Biden'i kalpten götürür

Dünya

Çin ABD’yi solladı! Bu gelişme Biden'i kalpten götürür

Haber az önce geldi! ABD'den Türkiye'ye müjde
Haber az önce geldi! ABD'den Türkiye'ye müjde

Dünya

Haber az önce geldi! ABD'den Türkiye'ye müjde

ABD ziyareti tepki çeken Kılıçdaroğlu soluğu onların yanında aldı! Nereden geliyor bu Batı sevgisi?
ABD ziyareti tepki çeken Kılıçdaroğlu soluğu onların yanında aldı! Nereden geliyor bu Batı sevgisi?

Gündem

ABD ziyareti tepki çeken Kılıçdaroğlu soluğu onların yanında aldı! Nereden geliyor bu Batı sevgisi?

ABD'den BAE'ye: Sizi koruyacağız
ABD'den BAE'ye: Sizi koruyacağız

Dünya

ABD'den BAE'ye: Sizi koruyacağız

ABD'de kritik zirve! Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan F-16 mesajı
ABD'de kritik zirve! Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan F-16 mesajı

Gündem

ABD'de kritik zirve! Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan F-16 mesajı

Trump ipi göğüsledi" target="_blank">
ABD'de başkanlık seçimi anketi! Trump ipi göğüsledi
ABD'de başkanlık seçimi anketi! Trump ipi göğüsledi

Dünya

ABD'de başkanlık seçimi anketi! Trump ipi göğüsledi

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması

Gündem

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması

Türkiye'den ABD'ye dikkat çeken Yunanistan ve Kıbrıs uyarısı
Türkiye'den ABD'ye dikkat çeken Yunanistan ve Kıbrıs uyarısı

Gündem

Türkiye'den ABD'ye dikkat çeken Yunanistan ve Kıbrıs uyarısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23