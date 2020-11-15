PKK/YPG’nin keskin nişancıları Adana'da tutuklandı
Adana'nın Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde YPG/PKK üyesi oldukları iddiasıyla önceki gün yakalanan 6 zanlı tutuklandı.
Zanlılardan 3'ünün Suriye'de terör örgütü YPG/PKK saflarında çatışmalara keskin nişancı olarak katıldığı ve çukur olayları sırasında Adana'nın farklı semtlerinde düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları ortaya çıktı. Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK’ya kent genelinde dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ise 10 şüpheli gözaltına alındı.