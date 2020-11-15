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Gündem PKK/YPG’nin keskin nişancıları Adana'da tutuklandı
Gündem

PKK/YPG’nin keskin nişancıları Adana'da tutuklandı

Adana'nın Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde YPG/PKK üyesi oldukları iddiasıyla önceki gün yakalanan 6 zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 10:59:00 -
PKK/YPG’nin keskin nişancıları Adana'da tutuklandı

Zanlılardan 3'ünün Suriye'de terör örgütü YPG/PKK saflarında çatışmalara keskin nişancı olarak katıldığı ve çukur olayları sırasında Adana'nın farklı semtlerinde düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları ortaya çıktı. Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK’ya kent genelinde dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ise 10 şüpheli gözaltına alındı.

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