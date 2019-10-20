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PKK/YPG'den Türk askerine hain saldırı! Acı haber geldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019 tarihinde keşif gözetleme görevi sırasında PKK/YPG'li teröristlerin açtığı tanksavar ve hafif silah ateşi sonucunda bir asker şehit olurken bir asker de yaralandı.

2019-10-20 07:37:00 - 2019-10-20 09:18:10
PKK/YPG'den Türk askerine hain saldırı! Acı haber geldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan son dakika açıklamasından, "Tel Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019 tarihinde keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerin açtığı tanksavar ve hafif silah ateşi neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

Harekata 120 saatlik ara verilmişti

Türkiye'nin terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, 10. gün itibariyle ara verildi. Mike Pence liderliğinde gelen ABD heyetiyle Beştepe'de 4 saat süren toplantı yapılmış, görüşmeler sonunda, Türkiye operasyona 120 saat (5 gün) ara vermişti. Bu zaman zarfında PKK/PYD/YPG/SDG, Suriye'nin kuzeyinde kontrol altında tuttuğu bölgelerden silahlarını bırakarak çekilecek. Eğer örgüt bölgeden çıkmazsa, operasyon kaldığı yerden devam edecek.

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Yorumlar

Cüneyt beyaz

Barış pınarı harekatı kaldığı yerden devam edecek demektir
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Yalçın

Bu çocuğa teröriste ateş etme denildiği için şehit oldu.. birileri eşine dostuna yaptırım yapılacak diye telaş ederken, mehmedim şehit düşmeye devam ediyor..
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