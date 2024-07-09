PKK/YPG Suriyeli çocukları kaçırıyor!

Suriye'de, Demokratik Suriye Güçleri adı altında faaliyet yürüten PKK/YPG'nin, Kamışlo ve Haseke'de dört çocuğu daha kaçırdığı ve örgüt saflarına kattığı belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Ağından yapılan açıklamada, PKK/PYD'ye bağlı Devrimci Gençlik Hareketinin Kamışlo'nun Zhuri Mahallesi'nde dört çocuğu kaçırdığı ve örgüt saflarına katmak için silahlı eğitime tabi tuttuğu bildirildi.

Yaşları 12 ile 13 arasında değişen çocukların ailelerinin örgütün sözde yönetimine ait kurumlara başvurdukları ancak hiçbir bilgi alamadıkları, çabalarının sonuçsuz kaldı ifade edildi.

Haseke'de de 13 yaşındaki bir çocuğun kaçıldığı ve ailesinin kendisinden haber alamadığı aktarıldı.

Hem Türkiye hem de Suriye’deki çocukları çatışmalarda sıklıkla kullandığı bağımsız uluslararası gözlem kuruluşlarınca rapor edilen PKK, bu eylemlerini uzun yıllardır sürdürüyor.

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Yaklaşık 40 yıldır Kürdlere çatışma, kan ve gözyaşından başka bir şey getirmeyen örgüt, halkın çocuklarını ailelerinden koparmaya ve istismar etmeye devam ediyor.

1994’ten itibaren sistematik olarak çocuk eleman kullandığı ifade edilen PKK'nin, son yıllarda özellikle Suriye'de binlerce çocuğu saflarına kattığı düşünülüyor.

15-18 yaş arası çocukların zaten PKK kadrolarının büyük bir kısmını teşkil ettiği, dolayısıyla bu sayının ağırlıklı olarak 15 yaşından küçüklerden olduğu biliniyor.

Bu konuda yükselen tepkilere rağmen PKK, çocukları ailelerinden kopararak ve zorla silahlandırarak çatışmalarda kullanmaya devam ediyor. (İLKHA)