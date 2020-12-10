PKK/YPG, Resulayn'da saldırdı! Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde, PKK/YPG’li teröristlerce Suriye Milli Ordusu üyelerinin kontrol noktasına bomba yüklü araçlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtiliyor.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn'da, PKK/YPG’li teröristler tarafından Suriye Milli Ordusu üyelerinin kontrol noktasına bomba yüklü araçlı saldırı yapıldı. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.
Bomba yüklü araçla saldırı
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan, Suriye'nin Resulayn ilçe kırsalında, öğle saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Suriye Milli Ordusu birliklerinin bulunduğu kontrol noktasına yönelik yapılan saldırıda yaşamını yitirenler olduğu belirtilirken, yaralananlar ise Resulayn Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yerel güvenlik güçleri, saldırıyı yapan teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.