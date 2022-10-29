PKK/YPG, Haseke’den bir kız çocuğu kaçırdı
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’de işgalinde tuttuğu Haseke ilinden bir kız çocuğunu daha kaçırarak silahlı kadrosuna kattı.
PKK/YPG, “bünyesindeki çocuk savaşçıları serbest bırakmak” için Birleşmiş Milletler (BM) ile anlaşma imzalamasına rağmen çocuk savaşçı kullanmaya devam ediyor.
Muhalif Kürt grup, “Bağımsız Kürt Rabıtası” Sözcüsü Redor El Ahmet, PKK/YPG’lı teröristlerin Haseke’ye bağlı Malikiyye ilçesinden 12 yaşındaki kız çocuğu C.H.İ’yi kaçırdığını söyledi. PKK/YPG’nin sadece ekim ayında beş çocuğu ailesinden kopardığını dile getiren Ahmet, PKK/YPG’lı teröristlerin son aylarda silahlı kadrosunu genişletmek için çocuk kaçırma olaylarını yoğunlaştırdığını belirtti.