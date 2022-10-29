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Gündem PKK/YPG, Haseke’den bir kız çocuğu kaçırdı
Gündem

PKK/YPG, Haseke’den bir kız çocuğu kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’de işgalinde tuttuğu Haseke ilinden bir kız çocuğunu daha kaçırarak silahlı kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 16:47:00 -
PKK/YPG, Haseke’den bir kız çocuğu kaçırdı

PKK/YPG, “bünyesindeki çocuk savaşçıları serbest bırakmak” için Birleşmiş Milletler (BM) ile anlaşma imzalamasına rağmen çocuk savaşçı kullanmaya devam ediyor.

Muhalif Kürt grup, “Bağımsız Kürt Rabıtası” Sözcüsü Redor El Ahmet, PKK/YPG’lı teröristlerin Haseke’ye bağlı Malikiyye ilçesinden 12 yaşındaki kız çocuğu C.H.İ’yi kaçırdığını söyledi. PKK/YPG’nin sadece ekim ayında beş çocuğu ailesinden kopardığını dile getiren Ahmet, PKK/YPG’lı teröristlerin son aylarda silahlı kadrosunu genişletmek için çocuk kaçırma olaylarını yoğunlaştırdığını belirtti.

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