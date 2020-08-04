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Gündem

PKK/YPG, Esed’le yakınlaşma peşinde

Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeleri değerlendiren Strateji ve Güvenlik uzmanı Dr. İmbat Muğlu, Esed rejimi ile YPG/PKK’nın ciddi biçimde yakınlaştığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 10:48:00 -
PKK/YPG, Esed’le yakınlaşma peşinde

  Göksel Çağlav  Ankara 

Akit’e konuyan  Muğlu, “Suriye iç savaşında Esed rejimine karşı gelerek ayaklanan ilk örgüt olan YPG/PKK olmasına rağmen, son dönemde güç kaybeden örgüt; Beşar Esed rejimine yakınlaşmak için tüm imkanları seferber etmektedir. Terör örgütü ayrıca Suriye’de ittifak içinde olduğu ABD ile birlikte kendini meşrulaştırmak için yeni yol ve yöntem arayışında. ABD’nin Suriye’de kara ordusu görevini üstlenen maşa örgüt, aynı zamanda ABD’nin işgal ettiği petrol yataklarının da bekçiliğini yapmaktadır. ABD, bu bekçiliğe karşı terör örgütüne petrol gelirlerinin yüzde 25’i kadar pay vermektedir” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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