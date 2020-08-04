PKK/YPG, Esed’le yakınlaşma peşinde

Göksel Çağlav Ankara

Akit’e konuyan Muğlu, “Suriye iç savaşında Esed rejimine karşı gelerek ayaklanan ilk örgüt olan YPG/PKK olmasına rağmen, son dönemde güç kaybeden örgüt; Beşar Esed rejimine yakınlaşmak için tüm imkanları seferber etmektedir. Terör örgütü ayrıca Suriye’de ittifak içinde olduğu ABD ile birlikte kendini meşrulaştırmak için yeni yol ve yöntem arayışında. ABD’nin Suriye’de kara ordusu görevini üstlenen maşa örgüt, aynı zamanda ABD’nin işgal ettiği petrol yataklarının da bekçiliğini yapmaktadır. ABD, bu bekçiliğe karşı terör örgütüne petrol gelirlerinin yüzde 25’i kadar pay vermektedir” ifadelerini kullandı.