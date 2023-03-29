PKK’yı gözden kaçırma algısı! Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa ettiği günde bakın ne yaptılar

RECEP YEŞİL İSTANBUL

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti.

Ağıralioğlu, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına desteğinin ardından 7'li koalisyona dönüşen ittifak için çok sert sözlerle tepki göstermişti.

"Şehit ailelerinden dua, Kandil'den beddua aldım"

Yavuz Ağıralioğlu "Şehit ailelerinden dua, Kandil'den beddua aldım. Dualar şerefim, beddular mücadelemdir benim. Milletimin beni bildiği ve sevdiği yerde bulmasını istedim. Bugün benim için siyasi mücadelem içerisinde pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı. Partimin ortak cumhubaşkanı adayı mutabakatına imza atmamıştım. Bu itirazlarıma konu bir basın toplantısı düzenledim ve milletvekilliğine başvuru yapmadım. Arkadaşlarıma ve parti yetkililerine yük haline geldim. Ben kendimi yük olma alanından çekiyorum. Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağım konusunda yüzlerce konuşmam vardır. Ben dün dündür bugün bugündür denen bir siyasi gelenekten gelmiyorum. Ben köprüyü geçmek için yanlışa eyvallah edecek, dayı diyecek adam değilim. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa, mertlikle kaybetmekten yanayım." ifadelerini kullandı.

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında Cumhuriyet Gazetesi'nin kirli algısı masaya yatırıldı.

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Ağıralioğlu'nun Türkiye'yi sallayan istifa ettiği gün, Cumhuriyet Gazetesi aklınca bebek katili PKK'yı gözden kaçırma algısına girişti.

Adeta CHP'nin yayın organı haline Cumhuriyet, "Hizbullah'a üç sandalye" başlıklı haberde, Yavuz Ağıralioğlu'nun tepki gösterdiği PKK ile ilgili tek kelime etmezken, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alan HÜDA PAR'ı terör örgütü ilan ederek skandala imza attı.

"Cumhuriyet şirretliği gösterdi"

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Cumhuriyet yine şirretliğini göstermiş oldu" dedi.