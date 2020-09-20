PKK/YGP’nin 75 kilo bombası imha edildi
Hatay Valiliği, PYD-YPG/PKK'nın Afrin şehir merkezinde güvenlik güçleri veya sivillere yönelik bombalı eylem amacıyla Zeytin Dalı Harekatı bölgesine gönderdiği bomba yüklü araçta 75 kilo patlayıcı bulunduğunu açıkladı.
Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda araç Afrin'in Kefercenne/Mezra köyünde bulundu. İncelemede, aracın koltuk içleri ve bagaj kısmına gizlenmiş 75 kilogram ağırlığında patlayıcı ele geçirildi. İki cep telefonu düzeneğine bağlı olduğu tespit edilen patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi.