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Dünya PKK/YGP’nin 75 kilo bombası imha edildi
Dünya

PKK/YGP’nin 75 kilo bombası imha edildi

Hatay Valiliği, PYD-YPG/PKK'nın Afrin şehir merkezinde güvenlik güçleri veya sivillere yönelik bombalı eylem amacıyla Zeytin Dalı Harekatı bölgesine gönderdiği bomba yüklü araçta 75 kilo patlayıcı bulunduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:25:00 -
PKK/YGP’nin 75 kilo bombası imha edildi

Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda araç Afrin'in Kefercenne/Mezra köyünde bulundu. İncelemede, aracın koltuk içleri ve bagaj kısmına gizlenmiş 75 kilogram ağırlığında patlayıcı ele geçirildi. İki cep telefonu düzeneğine bağlı olduğu tespit edilen patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi.

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