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PKK'ya terör örgütü diyemeyen Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu HDP'ye selam çaktı!

Tunceli'nin Komünist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, PKK'nın tuzakladığı patlayıcıların infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Ayaz ve kardeşi Nupelda için yayınladığı mesajda, terör örgütü PKK'dan bahsetmeyip patlama demekle yetinmesi sonrası büyük tepki çekmişti. Maçoğlu, bugün yaptığı açıklamada, "Benim kazanmam HDP'nin kaybetmesi demek değil" diyerek PKK'nın siyasi uzantısına adeta selam çaktı.

19 Temmuz 2019 Cuma 01:48
PKK'ya terör örgütü diyemeyen Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu HDP'ye selam çaktı!

Tunceli'nin Komünist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Benim kazanmam HDP'nin kaybetmesi demek değil" diyerek HDP'ye resmen göz kırptı.

Fatih Mehmet Maçoğlu, seçimi HDP için kayıp olarak görmediğini belirterek "Seçim sürecinde takip ettiğiniz üzere sosyal medya üzerinden bir tartışma yürüttüler. Saldırılar da oldu. Esasen Fatih Maçoğlu kendisine yönelik saldırgan sözleri üzerine almaz. Maçoğlu sonuçta SMF adına bir faaliyet yürütüyor. Dolayısıyla tartışmaların esas odağında SMF vardır. Saldırıları da SMF'ye yapılmış olarak görürüz. Söylenen sözler açısından eğer doğru bir şey söylenmişse SMF çıkar özeleştiri verir, değilse düzeltir, gereken cevapları verir. Bu anlamıyla da dün de bugün de bundan sonra da bu tür durumlarda meseleyi bireyselleştirip karşılık vermeyi çok doğru bulan biri değilim. Doğru olan, kurumsal bakmaktır. Biz geldiğimiz gelenek itibarıyla dostlara bakış açısının ne olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Dost kurumlarımızla tamamıyla bazı tali tartışmalar söz konusu olsa da esasa dayanan stratejik ittifaklar önemli, bunu önemsiyoruz. Bütün devrimci, demokrat dost kurumları ve gerçekten de demokratik alanda yasal mücadele içinde aydınlığa dair çalıma yapan bütün kurumları dost olarak görüyor ve dostça yaklaşıyoruz. Dostlarımızın da çalışmalarına, projelerine ve bizim çalışma alanlarımıza yapacağı katkılara, her şekilde açığız. Bunu deklare de etmişiz. Bu süreçte biz seçimi kazanmış olmayı kendi kazanımımız olarak görmeyiz, demokrasinin kazanımı, demokratların, aydınların, yurtseverlerin, bütün demokrasi güçlerinin kazanımı olarak görüyoruz. Bunu onlar için kayıp olarak görmüyoruz elbette" dedi.

TKP'den istifa mı ediyor?

Bu açıklamasının ardından 'TKP'den istifa mı edecek' yorumları yapılan Maçoğlu, "Şu anda biz bu platformun adayı olarak seçime girdik ve kazandık. İstifa konusunda ise, böyle düşünen çok az Dersimli var. Kurumum TKP ile ittifakı bozmayana kadar buradan istifa etme ihtimalim yok. Ahlaki olmaz. Ama gün gelir Dersim'de bu ittifak herhangi bir taraftan dolayı zedelenir, bozulursa o zaman farklı davranılır elbette. Buradan aday oldum, kazandıktan sonra "şuraya geçeyim buraya geçeyim" doğru gelmiyor bana" dedi.

Ölen çocukların faillerine PKK diyemedi

Tunceli'nin Komünist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, dün attığı tweette PKK adını ve mayınlı tuzağı ifadesini kullanmayınca büyük tepki görmüştü. Gazeteci Nedim Şener Maçoğlu'na "Kimi patlayıcı terör örgütü PKK'nın yerleştirdiğini yazamıyor, kimi PKK'yı yazıp terör örgütü diyemiyor, kimi mayın diye yalan yazıyor. En kanlı siyaseti yapıp adına gazeteciilik diyorlar, "şiddet nereden gelirse gelsin" sahtekarlarıyla" diyerek tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 01:48
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