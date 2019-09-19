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PKK’ya tepki gösterdi diye tehdit edip dövmüşlerdi! CHP’li belediye hepsini kadrolu yaptı

CHP'li Edremit Belediyesi, 31 Mart seçimleri öncesi PKK flaması önünde zafer işareti yapan partilileri uyaran CHP'li Serkan Göker'i kaçırıp darp edenleri kadrolu olarak işe aldı. Göker konuyla ilgili olarak, "Beni dövenleri ödüllendirdiler. Tam rezalet" açıklamasında bulundu.

19 Eylül 2019 Perşembe 09:43
PKK’ya tepki gösterdi diye tehdit edip dövmüşlerdi! CHP’li belediye hepsini kadrolu yaptı

31 Mart seçimleri öncesinde 'PKK'ya tepki gösteren CHP'liyi dövdüler' başlığıyla Sabah Gazetesi'nin gündeme getirdiği olay şöyle gelişti. Balıkesir Edremit Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Adayı Serkan Göker, o dönem CHP meclis üyesi olan Edremit Belediyesi Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi'nin PKK flamalarının yer aldığı bir mitingde zafer işareti yapan fotoğrafını gördü. Göker, fotoğrafı tanıdığı CHP üyelerine göndererek, 'Bu görüntüler CHP'ye zarar verir' notunu yazdı. İddiaya göre bir süre sonra Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın şoförlüğünü yapan Osman Küçüktiryaki ile Burak Taşkınsoy devreye girdi. Küçüktiryaki ve Taşkınsoy, Göker'i arabaya alarak ilçe otogarının arkasındaki boş bir tarlaya götürüp darp etti.

Büyük yankı uyandıran olayın ardından Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP'lilerin terör örgütü PKK'nın flamaları önünde zafer işareti yapanları uyaran meclis üyesi adayı Serkan Göker'i kaçırıp dövenleri ve dövdürenleri azmettirenleri ödüllendirdi.

Kadrolu işe aldı

Göker'i kaçırıp döven Osman Küçüktiryaki ile Burak Taşkınsoy seçimlerden hemen sonra belediyede kadrolu olarak işe alındı. Küçüktiryaki makam şoförü, Taşkınsoy ise temizlik hizmetlerinde göreve başladı. PKK flaması önünde zafer işareti yapan ve Göker'i darp edenleri azmettirdiği iddia edilen Tümdeniz Çelebi ise belediye başkan yardımcısı oldu. CHP'li meclis üyesi Serkan Göker, "Beni dövenlerden hesap sormak yerine onları ödüllendirdiler. Böyle rezalet olur mu? Adalet önünde hesap soracağım" dedi. Bu arada Göker'in suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. 14 yıla kadar hapis cezası istenen Küçüktiryaki ile Taşkınsoy hakkında açılan dava Edremit 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı..

'Hayatımı kabusa çevirdiler'

Serkan Göker ifadesinde olayla ilgili şunları söyledi: "Şehir eşkiyaları, 'Resmi bize vereceksin. Ailene zarar veririz' diyerek bana tehditler savurup, küfür ve hakaret ettiler. 'Bu resmi vermezsen bu arabadan çıkamazsın. Seni diz kapaklarından vururuz. Öldürürüz' dediler. Ben bu fotoğrafın partimize zarar vereceğini söyledim sadece. Ailemin ve benim hayatım tehlikede. Can güvenliğim yok. 6 aydır hayatımı kâbusa çevirdiler" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 09:43
  1. Balıkesir
  2. 31 Mart seçimleri
  3. PKK'ya tepki gösteren CHP'liyi dövdüler
  4. Sabah Gazetesi
  5. CHP'li Meclis Üyesi Adayı Serkan Göker
  6. Edremit Belediyesi Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi
  7. Selman Hasan Arslan
  8. PKK
  9. Osman Küçüktiryaki
  10. Burak Taşkınsoy
  11. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan

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