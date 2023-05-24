PKK'ya 'Pekeke' diyen feministler, Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü düzenledi

Mor Dayanışma ve Kampüs Cadıları adlı tuhaf bir feminit grup İzmir Karşıyaka'da yürüyüş düzenledi. Ellerinde "Gönder gitsin değiştirecek sensin" yazılı pankart taşıyan kadınlar, ikinci tur için Kılıçdaroğlu için sandığa gitme çağrısında bulundu.

Mor Dayanışma ve Kampüs Cadıları'nın çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa süre kala Karşıyaka Çarşı'da yürüyüş düzenledi. "Gönder gitsin değiştirecek sensin" yazılı pankart taşıyan kadınlar adına Didar Gül ve Rozana Urkun açıklama yaptı. 'Tüm kadınlara sesleniyoruz. Sandığa git, Erdoğan’ı gönder.' diyen ucube grup daha sorna dağıldı.