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Siyaset PKK'ya 'Pekeke' diyen feministler, Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü düzenledi
Siyaset

PKK'ya 'Pekeke' diyen feministler, Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü düzenledi

Yeniakit Publisher
2023-05-24 09:28:00 - 2023-05-24 09:31:23
PKK'ya 'Pekeke' diyen feministler, Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü düzenledi

Mor Dayanışma ve Kampüs Cadıları adlı tuhaf bir feminist grup İzmir Karşıyaka'da yürüyüş düzenledi. Ellerinde "Gönder gitsin değiştirecek sensin" yazılı pankart taşıyan kadınlar, ikinci tur için Kılıçdaroğlu için sandığa gitme çağrısında bulundu.

Mor Dayanışma ve Kampüs Cadıları adlı tuhaf bir feminit grup İzmir Karşıyaka'da yürüyüş düzenledi. Ellerinde "Gönder gitsin değiştirecek sensin" yazılı pankart taşıyan kadınlar, ikinci tur için Kılıçdaroğlu için sandığa gitme çağrısında bulundu.

Mor Dayanışma ve Kampüs Cadıları'nın çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa süre kala Karşıyaka Çarşı'da yürüyüş düzenledi. "Gönder gitsin değiştirecek sensin" yazılı pankart taşıyan kadınlar adına Didar Gül ve Rozana Urkun açıklama yaptı. 'Tüm kadınlara sesleniyoruz. Sandığa git, Erdoğan’ı gönder.' diyen ucube grup daha sorna dağıldı.

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Yorumlar

....

mor salaklar once wc terligini ve wc terlikci ayrimci fasist siyasi ahmak trol kafalarini degismelerini ya seve seve ogrenecek, ya da....

Ömer ul

Bu feminist gurup barodaki bir kaç kadın tarafından devlete karşı örgütlenmiş yasa dışı sol bir guruptur. Hem devletin ekmeğini yerler hemde devlete karşı isyan içerisindeler . Fukara yanlışlikla birşey söylese ceza var ama bunlara nedense dokunulmuyor İzmir'deki bu avukat yapılanmasına ben mi dur diyeceğim?
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