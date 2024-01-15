  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Göktaş müjdeyi verdi! Yüzde 50 zam geliyor!

Terör kaynağında kurutuluyor! MİT bir haini daha havaya uçurdu

İstanbul'da kahreden olay! Şehit kızı yangında vefat etti

Beşiktaş'tan Türk futbolunu sarsacak talep: O futbolcunun cinsiyetinin araştırılmasını istiyoruz! Çok yazık

Sizin söyleminize de lanet olsun, mantığınıza da!

Yunanistan'dan tarihe geçecek Türkiye itirafı: F-35 alacağız ama Ankara bakın nerede

ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası korkutan tahmin! "Petrol fiyatları..."

Ümit Özdağ son kararını Türkiye'ye ilan etti: Seçimlerde iki ilde AK Parti ve MHP'yi destekleyeceğiz

Türkiye geliştirdi! Mısır, Irak, Bulgaristan, Libya ve Romanya Ankara'dan acil olarak istedi

Şehitlerimize yönelik provokatif paylaşımlara izin yok
Gündem PKK’ya moral oluyor adam! Bu kadar ahlaksızca, insafsızca açıklama olabilir mi?
Gündem

PKK’ya moral oluyor adam! Bu kadar ahlaksızca, insafsızca açıklama olabilir mi?

Yeniakit Publisher
2024-01-15 13:49:00 -

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Türker Ertürk’ün rezil sözleri masaya yatırıldı.

9 kahraman Mehmetçik’in şehit olması sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) onlarca PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Daha önce de skandal açıklamalarıyla tanınan emekli asker Türker Ertürk, TSK’nın teröristlere yönelik operasyonları sonrası akılalmaz sözler sarf etti. Ertürk, operasyonların halkı sakinleştirmek için ortaya atılan yalanlar olduğunu ima etti, ordunun teröristlere karşı bu kadar hızlı reaksiyon göstermesinin mümkün olmadığı algısı oluşturmaya kalktı.

Ertürk daha önce de, “Sınırlarımızda DEAŞ görmektense seküler YPG’yi görmek isterim” diyerek, terör örgütü PKK’nın uzantılarını aklamaya çalışmıştı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Türker Ertürk’ün rezil sözleri masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, teröristlerin saldırısı sırasında karşılık verildiğini, ayrıca çatışma devam ederken TSK’nın bölgeye yardım gönderdiğini, dolayısıyla teröristlerin o sırada olay mahallinde olduğunu ve hızla karşılık verilebildiğini söyledi, ayrıca Ertürk’ün skandallarına sert tepki gösterdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türker Ertürk’ün açıklamalarının insafsızca ve vicdansızca olduğunu söyleyen Karahasanoğlu, “PKK’ya moral oluyor adam” dedi.

Hileyle aday oldu: CHP'de adaylık krizi sonrası istifa geldi!
Hileyle aday oldu: CHP'de adaylık krizi sonrası istifa geldi!

Siyaset

Hileyle aday oldu: CHP'de adaylık krizi sonrası istifa geldi!

Yine CHP, yine teröristleri koruyan karar! Bildiriye imza atmadılar
Yine CHP, yine teröristleri koruyan karar! Bildiriye imza atmadılar

Siyaset

Yine CHP, yine teröristleri koruyan karar! Bildiriye imza atmadılar

İşte CHP’li iBB’nin beceriksizliği! Metroyu su basıyor Ekrem bakıyor
İşte CHP’li iBB’nin beceriksizliği! Metroyu su basıyor Ekrem bakıyor

Gündem

İşte CHP’li iBB’nin beceriksizliği! Metroyu su basıyor Ekrem bakıyor

Şamil Tayyar'dan CHP'nin adayı olan ‘Behzat Ç.’ye efsane ayar! Böyle rezil kepaze etti! Şu kapağa bakın hele şu kapağa
Şamil Tayyar'dan CHP'nin adayı olan ‘Behzat Ç.’ye efsane ayar! Böyle rezil kepaze etti! Şu kapağa bakın hele şu kapağa

Gündem

Şamil Tayyar'dan CHP'nin adayı olan ‘Behzat Ç.’ye efsane ayar! Böyle rezil kepaze etti! Şu kapağa bakın hele şu kapağa

CHP amigosu Zülfü Livaneli’nin o rezilliği bütün milleti ayağa kaldırdı! Kendine gel be adam
CHP amigosu Zülfü Livaneli’nin o rezilliği bütün milleti ayağa kaldırdı! Kendine gel be adam

Medya

CHP amigosu Zülfü Livaneli’nin o rezilliği bütün milleti ayağa kaldırdı! Kendine gel be adam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23