PKK’ya moral oluyor adam! Bu kadar ahlaksızca, insafsızca açıklama olabilir mi?

9 kahraman Mehmetçik’in şehit olması sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) onlarca PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Daha önce de skandal açıklamalarıyla tanınan emekli asker Türker Ertürk, TSK’nın teröristlere yönelik operasyonları sonrası akılalmaz sözler sarf etti. Ertürk, operasyonların halkı sakinleştirmek için ortaya atılan yalanlar olduğunu ima etti, ordunun teröristlere karşı bu kadar hızlı reaksiyon göstermesinin mümkün olmadığı algısı oluşturmaya kalktı.

Ertürk daha önce de, “Sınırlarımızda DEAŞ görmektense seküler YPG’yi görmek isterim” diyerek, terör örgütü PKK’nın uzantılarını aklamaya çalışmıştı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Türker Ertürk’ün rezil sözleri masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, teröristlerin saldırısı sırasında karşılık verildiğini, ayrıca çatışma devam ederken TSK’nın bölgeye yardım gönderdiğini, dolayısıyla teröristlerin o sırada olay mahallinde olduğunu ve hızla karşılık verilebildiğini söyledi, ayrıca Ertürk’ün skandallarına sert tepki gösterdi.

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Türker Ertürk’ün açıklamalarının insafsızca ve vicdansızca olduğunu söyleyen Karahasanoğlu, “PKK’ya moral oluyor adam” dedi.