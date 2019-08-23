PKK’ya moral de mama da o belediyelerden!

Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’li Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerindeki görevlendirmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Soylu, dünyanın ısrarla çatışma ortamına sürüklendiğini ve küresel lider olarak konumlanan ülkelerin bunu durdurmak bir yana doğrudan sürükleyici pozisyonda bulunduğunu söyledi.

8 ayda 635 terörist etkisiz kılındı

Soylu, sorunların sadece kollukla çözülemediğine, altındaki yapının da çökertilmesi gerektiğine işaret ederek, “40 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyoruz. Sadece yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda, 635 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdik” dedi. İspanya Yüksek Mahkemesinin, ETA terör örgütünün siyasi uzantısı Batasuna’yı “terör eylemlerini kınamayıp sessiz kalarak bu eylemleri zımnen onayladığı” gerekçesiyle kapatma kararı verdiğini hatırlatan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Avrupa da teröre dokunuyor

“Bugün PKK’nın arkasında bir lojistik var. Para, strateji, psikoloji desteği veren bir ilişkiler ağı var. Tıpkı Avrupa gibi biz de buraya dokunmak zorundaydık ve dokunduk. Terörle beraber terörizmle de mücadele etmek durumundayız. İşte bunun için hepinizin bildiği gibi pazartesi günü bu konuda bir adım atıldı. Üç belediye başkanı görevden alındı. Kanunların, anayasanın verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık. Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele yapıyorsak elbette bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor.”

Sandık ayrıdır, mahkeme ayrıdır

“Suçu işleyip seçime girerek yasalar karşısında aklanamazsınız. Böyle bir hukuk terminolojisi yok. Sandık ayrıdır, mahkeme ayrıdır” vurgusu yapan Soylu, şöyle devam etti: “Geçen dönem aynı suçtan aldığımız adamı, ısrarla tekrar belediye başkanı yaptılar, bu kabahat değil, belediye meclis üyesinin evinin bahçesine gömülü 44 kilo patlayıcıyı daha yeni bulduk, bu da kabahat değil ama PKK ile iltisaklı kişilere müdahale ettiğimiz için biz kabahatli olduk.”

Dün bu soruna karşı birlikte mücadele verdikleri bazı kişilerin, bugün ucuz siyasi pozisyon adına hiç beklemedikleri bir pozisyon ortaya koyduklarını belirten Soylu, bu durumdan üzüntü duyduğunu söyledi. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti. Toplantıya, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama (KİHBİ) Dairesi Başkanı Ömer Ulu ve diğer yetkililer katıldı.