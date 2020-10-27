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Dünya PKK’ya darbe üstüne darbe
Dünya

PKK’ya darbe üstüne darbe

Erbil ile Bağdat arasında varılan Şengal Anlaşması çerçevesinde peşmerge Şengal’e doğru harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 22:04:00 -
PKK’ya darbe üstüne darbe

Peşmerge Güçleri Şengal Komutanlığı Komutanı Kasım Şeşo, Şengal halkının yüzde 80’inin peşmergenin dönmesini istediğini belirterek, “Bütün peşmergeler anlaşmanın bir an önce uygulanmasını bekliyorlar. Anlaşmaya göre peşmerge güçleri ağır silahlarıyla Şengal kent merkezinin dışına yerleşecek. İç güvenlik yerel asayiş güçleri tarafından sağlanacak” dedi. Terör örgütü PKK’yı yabancı güçler olarak adlandıran Şeşo, “Yabancı güçlerin Şengal’de kalmasına müsaade etmeyeceğiz” mesajını verdi.

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