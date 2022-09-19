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Gündem PKK'ya cezalandırma atışı! 17 terörist öldürüldü
Gündem

PKK'ya cezalandırma atışı! 17 terörist öldürüldü

Suruç'ta bir askerimizin şehit olduğu saldırıya karşılık verilmeye devam ediyor. TSK'nın düzenlediği cezalandırma atışlarında 17 terörist daha öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 10:09:00 -
PKK'ya cezalandırma atışı! 17 terörist öldürüldü

Teröristlerin sınırın Suriye tarafından gerçekleştirdiği ve Suruç'ta bir askerin şehit olduğu saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerince yapılan "cezalandırma atışları" sonucunda terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, saldırının faillerinin de arasında olduğu 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teröristlerin saldırısına Türk Silahlı Kuvvetleri hemen karşılık verdi.

İlk olarak ateş destek vasıtaları ile teröristlerin bulunduğu bölgeler ateş altına alınırken bölgeye SİHA’lar sevk edildi.
Havadan atışlar ve ateş destek vasıtalarının sonrasındaki "cezalandırma atışları" sonucunda terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, aralarında saldırıyı düzenleyenlerin de bulunduğu 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Sınırın Suriye tarafından 18 Eylül'de teröristlerce düzenlenen roketatar saldırısında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakolunda görevli bir asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

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