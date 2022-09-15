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Gündem PKK'ya bir darbe daha! MSB duyurdu
Gündem

PKK'ya bir darbe daha! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 16:15:00 -
PKK'ya bir darbe daha! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

yasemin

KAHROLSUN PKK.
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