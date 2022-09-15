PKK'ya bir darbe daha! MSB duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.