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PKK'ya bir darbe daha! Hepsi ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığının yürüttüğü Kıran Operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

22 Eylül 2019 Pazar 21:56
PKK'ya bir darbe daha! Hepsi ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı, Kıran Operasyonu kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Mardin'in Nusaybin ilçesinde ele geçirilen mühimmatları duyurdu.

Komutanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kıran 2 Operasyonu kapsamında, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin’de gerçekleştirilen operasyonda, 2 füze ateşleyicisi, 2 Biksi makineli tüfek, 2 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 M16 piyade tüfeği, 6 RPG7 roketatar, 16 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı. 

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 21:56
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