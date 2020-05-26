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Aktüel

PKK'ya bayramda da geçit yok! Teröristler hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatı sonucu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 10:11:00 -
PKK'ya bayramda da geçit yok! Teröristler hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 teröristin düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Bakanlık, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar Geliyor...

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