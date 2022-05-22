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Aktüel PKK'ya ait 10 sığınak bulundu! İçinden çıkanlar şoke etti
Aktüel

PKK'ya ait 10 sığınak bulundu! İçinden çıkanlar şoke etti

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Eren Abluka-7 operasyonları kapsamında örgüte ait 10 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 16:32:00 -
PKK'ya ait 10 sığınak bulundu! İçinden çıkanlar şoke etti

Tunceli’de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde 10 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Ovacık kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda 10 sığınak içerisinde 25 kg amonyum nitrat, 50 adet EYP düzeneği için kumanda, 50 adet EYP düzenek kablosu, 8 adet pil bloğu, 3 adet ampermetre, 1 adet cep telefonu, 1 adet akü, 2 adet hızar, 15 çift mekap ayakkabı, 1 adet sırt çantası, 2 adet yağmurluk, 7 adet uyku tulumu, 1 adet şemsiye, 30 adet palaska, 18 adet sivil elbise, 1 adet battaniye, 200 metre sera naylonu, 10 kg şeker, 5 kg pirinç, 12 kg barbunya konserve, 10 kg çay, 10 kg mercimek, 5 kg bulgur ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

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