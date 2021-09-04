  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dev hibe desteği! Bakan Pakdemirli açıkladı
İçişleri Bakanlığı okullar ve çevrelerinde alınacak tedbirleri açıkladı
Tarım sektörü tarihi rekor kırdı
PKK'ya ağır darbe! Öldürüldüler
Gündem PKK'ya ağır darbe! Öldürüldüler
Gündem

PKK'ya ağır darbe! Öldürüldüler

Irak’ın kuzeyindeki Gara'ya düzenlenen operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 11:53:00 - 2021-09-04 12:47:32
PKK'ya ağır darbe! Öldürüldüler

Irak’ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen hava harekatlarında aralarında PKK/KCK'nın sözde sorumlularının da bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdi. Gara bölgesine icra edilen hava harekâtlarında 7 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Hava harekâtları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün sözde Kadın Yapılanması Sorumluları, Akademiler Yürütme Sorumlusu, Suikast Okulu Sorumlusu ve Dış İlişkiler Sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz!"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mümin ekiz

Etkisiz değilde... Öldürüldü derseniz kamuoyu daha da fazla tadmin olacağı kanısındayım
  • Yanıtla

sizofren savar

CHP İŞTE BU YÜZDEN İHA-SİHA DÜŞMANI..
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay