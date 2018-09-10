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PKK'ya ağır darbe! Mühimmatları ele geçirildi

Hakkari'nin sınır bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda birçok mühimmat ele geçirildi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 22:32
PKK'ya ağır darbe! Mühimmatları ele geçirildi

 Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok miktarda mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari sınır bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda, 120 milimetrelik havan, 6 roket mühimmatı, bir RPG-7 roket, 6 el bombası, muhtelif yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulundu.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 22:32
  1. Hakkari
  2. PKK

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