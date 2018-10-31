PKK'ya ağır darbe! Gabar sorumlusu yakalandı
Şırnak'ta bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgütün özde Gabar halkla ilişkiler sorumlusu Emrah Nayci, sağ olarak ele geçirildi.31 Ekim 2018 Çarşamba 13:28
İç güvenlik operasyonları kapsamında bölücü terör örgütünün sözde Gabar halkla ilişkiler sorumlusu Emrah Nayci, Şırnak'ta etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şırnak Jandarma Komutanlığınca, Gabar Dağı bölgesinde bulunan Güçlükonak ilçesi Demirboğazı köyü kırsalında düzenlenen operasyonda biri sağ, ikisi ölü olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Sağ ele geçirilen teröristin, örgütün sözde Gabar halkla ilişkiler sorumlusu "Fedakar Cizir" kod adlı Emrah Nayci olduğu tespit edildi.
Şırnak'ın Cudi Dağı Helanipir Tepe kırsalına sabah saatlerinde düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilenlerle birlikte Şırnak'ta etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu sayısı 9'a yükseldi.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
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