PKK'ya ağır darbe! 15 terörist öldürüldü
TSK ve MİT koordinesinde 16 Eylül'de Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.20 Eylül 2019 Cuma 17:02
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 16 Eylül 2019’da Irak Kuzeyi Gara bölgesine icra edilen hava harekâtında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yapılan çalışma neticesinde hava harekâtında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi" dedi.
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