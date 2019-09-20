0553 313 94 23

PKK'ya ağır darbe! 15 terörist öldürüldü

TSK ve MİT koordinesinde 16 Eylül'de Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

20 Eylül 2019 Cuma 17:02
PKK'ya ağır darbe! 15 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 16 Eylül 2019’da Irak Kuzeyi Gara bölgesine icra edilen hava harekâtında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yapılan çalışma neticesinde hava harekâtında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 17:02
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. TSK
  3. MİT

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diş ağrısı en hızlı nasıl geçer?
    1. Diş ağrısı en hızlı nasıl geçer?
    2. İran'dan Gazipaşa'yacharter seferi..
    3. Kimyasal yağmurlar neden olur?
    4. İfadeye çağrılmıştı! Ali Babacan'ın..
    5. Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman?
    6. 'İstifa edenler, milletin dışladığı,..
    7. Trabzon'un turizm merkezlerine..
    8. Saldırı sonrası ilk kez görüntülendi
    9. Fati'ye milli takım kapısı açıldı!
    10. İran'dan çok sert uyarı: Gözümüzü..
    11. Meteorolojiden 5 il için sağanak yağış..
    12. Beşiktaş Süper lige döndü
    13. Çanakkale'de 39 göçmen ölümden döndü
    14. Kayserispor Denizlispor maçı ne zaman..
    15. Polis operasyon düzenledi! İğrenç olay..
    16. Kahveli tiramisu topları
    17. Samsun'da kenevir tohumu hasadı
    18. Mansur Yavaş'a yargılama
    19. Evin gizli bölmesindeki uyuşturucuyu..
    20. Gazinin dövülmesine ilişkin davada 2..
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Eylul 2019
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler