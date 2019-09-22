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PKK'tan alçak tuzak: 1 şehit!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

22 Eylül 2019 Pazar 23:49
PKK'tan alçak tuzak: 1 şehit!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nusaybin'in kırsal Dağiçi Mahallesi'nde, Yusuf Kurt'un daha önce arazinin takibi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapan cihazıyla ilgilendiği sırada teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Ağır yaralanan Kurt, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurt, müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 23:49
  1. Yusuf Kurt
  2. fotokapan
  3. tuzaklanan el yapımı patlayıcı
  4. Midyat Devlet Hastanesi

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